Росія атакувала ТЦ і приватні будинки у Кривому Розі — є жертви
Категорія
Події
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Росія атакувала ТЦ і приватні будинки у Кривому Розі — є жертви

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 8 січня

Вранці 8 січня армія РФ випустила ракети по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Під ударом ворога опинився місцевий ТЦ та приватні будинки. За попередніми даними, загинула жінка та ще десятки людей постраждали.

Ракетні удари РФ по Кривому Розі 8 січня: перші подробиці

Як зазначає очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, російські окупанти знову спрямували свої ракети на мирних українців.

Він офіційно підтвердив, що ворог вдарив по торгівельному центру, а також атакував понад два десятки приватних будинків у Кривому Розі.

58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані. Ліквідують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району. Там також "приліт". Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя.

Також під удар ворога потрапив й Новомосковськ. 

За словами Сергія Лисака там спалахнула пожежа, станом на ранок 8 січня її вдалося приборкати.

Окрім того, повідомляється, що вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.

У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

Росія також атакувала Запоріжжя й Харківщину

Вранці 8 січня армія РФ знову обстріляла Запоріжжя. Що важливо розуміти, ця атака була комбінованою – крилатими і балістичними ракетами з різних напрямків.

Інформацію уже офіційно підтвердив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

У обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками.

За попередніми даними, постраждали 4 людини.

Також під удари армії РФ знову потрапила Харківська область. Там з-під завалів у м. Зміїв вдалося врятувати 2 людини.

Рятувальники продовжують пошукову операцію. За оперативними даними, ще одна особа може залишатися під руїнами будинку.

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