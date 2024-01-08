Троє людей загинули через ракетну атаку РФ на Харківщину та Хмельниччину

Масштабна ракетна атака Росії стала причиною людських жертв у Харківській та Хмельницькій областях. Так, у місті Зміїв на Харківщині з-під завалів будинку дістали тіло жінки. А Хмельницька ОВА повідомила про двох загиблих внаслідок прильоту російських ракет.

Троє загиблих внаслідок масштабної ракетної атаки РФ

Вранці 8 січня РФ здійснила чергову атаку на мирні міста України. Стало відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба.

Пізніше про загиблу жінку, тіло якої рятувальники дістали з-під завалів будинку у Змієві, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, 63-річна жінка, яку деблокували з-під завалів будинку у Змієві, – загинула. За уточненими даними, з-під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Ще одному 88-річному чоловіку надали першу медичну допомогу. Поширити

У Хмельницькій ОВА повідомили про наслідки росйських ракетних обстрілів на території області.

Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області наші сили ППО збили 2 ракети. Разом з тим, противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізовують підрозділи ДСНС. Поширити

Також на Хмельниччині, на жаль, загинуло двоє людей.

ПС збили 10 російських ракет на Заході України

Вранці 8 січня основним напрямку російського ракетного удару була Хмельницька область.

Про це повідомило Повітряне командування “Захід” ПС ЗСУ у Facebook.

Вранці ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС, які вийшли на рубежі пуску і запустили крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555. Основний напрямок удару – Хмельницька область! Поширити

10 крилатих ракет ворога знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» по маршруту їх руху.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи.