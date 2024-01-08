Троє людей загинули через ракетну атаку РФ на Харківщину та Хмельниччину

Масштабна ракетна атака Росії стала причиною людських жертв у Харківській та Хмельницькій областях. Так, у місті Зміїв на Харківщині з-під завалів будинку дістали тіло жінки. А Хмельницька ОВА повідомила про двох загиблих внаслідок прильоту російських ракет.
Троє загиблих внаслідок масштабної ракетної атаки РФ
Вранці 8 січня РФ здійснила чергову атаку на мирні міста України. Стало відомо про трьох загиблих.
Про це повідомив у Telegram заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба.
Пізніше про загиблу жінку, тіло якої рятувальники дістали з-під завалів будинку у Змієві, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Хмельницькій ОВА повідомили про наслідки росйських ракетних обстрілів на території області.
Також на Хмельниччині, на жаль, загинуло двоє людей.
ПС збили 10 російських ракет на Заході України
Вранці 8 січня основним напрямку російського ракетного удару була Хмельницька область.
Про це повідомило Повітряне командування “Захід” ПС ЗСУ у Facebook.
10 крилатих ракет ворога знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» по маршруту їх руху.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи.
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