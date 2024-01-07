Армия РФ обстреляла из РСЗО Харьковщину. Есть погибший и раненые

7 января российские оккупанты нанесли удар по Купянскому району с РСЗО "Ураган". В селе Нечволодовка из-за обстрела погиб 50-летний местный житель, ранены женщина и мужчина. А в селе Сеньково обломок снаряда ранил 17-летнего юношу.

Оккупанты атакуют Харьковщину кассетными боеприпасами: что известно

7 января армия РФ целый день обстреливает Купянский район. Атакуют из разных видов вооружения разные населенные пункты, в том числе кассетными боеприпасами.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram.

7 января россияне по разным видам вооружения обстреливают населенные пункты Купянского района, поселки Липецкой территориальной громады, Волчанск. Поделиться

Полицейские добавили, что Нечволодовку обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган", а кроме женщины был ранен еще и мужчина.

В Волчанске повреждены двухэтажный дом, частные домовладения, в одном из домов начался пожар.

Населенные пункты Липецкой территориальной громады враг обстреливал из РСЗО с кассетными боеприпасами. Разрушены и повреждены частные дома, автомобили. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Поделиться

Оккупанты из РСЗО обстреляли село Сеньково Купянского района. Осколочное ранение получил 17-летний парень.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Нечволодовке Купянского района погиб мужчина. Раненой женщине помогли на месте.

Обстрел повредил частный дом, автомобиль, хозяйственные постройки. Он произошел около 14:20.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской областной прокуратуре заявили: прокуроры во взаимодействии со следователями полиции документируют военные преступления, совершенные россиянами.

В прокуратуре осмотрели возможные северокорейские ракеты

Укринформ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко показал обломки ракет, которыми россияне обстреливали Харьков 29 декабря-2 января.

Среди них обломки ракеты, ударившей по центру города, недалеко от площади Свободы.

При ударе от нее остались очень большие части, в том числе и хвостовая часть, по которой мы смогли понять, что это нетипичная ракета "Искандер", - сказал Чубенко. Поделиться

Чубенко отметил, что на ракете нет типичной для российских и советских ракет маркировки.