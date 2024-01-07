Армия РФ обстреляла из РСЗО Харьковщину. Есть погибший и раненые

7 января российские оккупанты нанесли удар по Купянскому району с РСЗО "Ураган". В селе Нечволодовка из-за обстрела погиб 50-летний местный житель, ранены женщина и мужчина. А в селе Сеньково обломок снаряда ранил 17-летнего юношу.
Оккупанты атакуют Харьковщину кассетными боеприпасами: что известно
7 января армия РФ целый день обстреливает Купянский район. Атакуют из разных видов вооружения разные населенные пункты, в том числе кассетными боеприпасами.
Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram.
Полицейские добавили, что Нечволодовку обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган", а кроме женщины был ранен еще и мужчина.
В Волчанске повреждены двухэтажный дом, частные домовладения, в одном из домов начался пожар.
Оккупанты из РСЗО обстреляли село Сеньково Купянского района. Осколочное ранение получил 17-летний парень.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Нечволодовке Купянского района погиб мужчина. Раненой женщине помогли на месте.
Обстрел повредил частный дом, автомобиль, хозяйственные постройки. Он произошел около 14:20.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
В Харьковской областной прокуратуре заявили: прокуроры во взаимодействии со следователями полиции документируют военные преступления, совершенные россиянами.
В прокуратуре осмотрели возможные северокорейские ракеты
Укринформ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко показал обломки ракет, которыми россияне обстреливали Харьков 29 декабря-2 января.
Среди них обломки ракеты, ударившей по центру города, недалеко от площади Свободы.
Чубенко отметил, что на ракете нет типичной для российских и советских ракет маркировки.
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