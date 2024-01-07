Армія РФ обстріляла з РСЗВ Харківщину. Є загиблий і поранені

7 січня російські окупанти завдали удару по Куп'янському району з РСЗВ “Ураган”. У селі Нечволодівка через обстріл загинув 50-річний місцевий мешканець, поранено жінку та чоловіка. А в селі Сенькове уламок снаряда поранив 17-річного юнака.
Окупанти атакують Харківщину касетними боєприпасами: що відомо
7 січня армія РФ цілий день обстрілює Куп'янський район. Гатять із різних видів озброєння по різних населених пунктах, у тому числі касетними боєприпасами.
Про це повідомила Поліція Харківської області у Telegram.
Поліцейські додали, що Нечволодівку обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган", а окрім жінки було поранено ще й чоловіка.
У Вовчанську пошкоджені двоповерховий будинок, приватні домоволодіння, в одному з будинків зайнялася пожежа.
Окупанти з РСЗВ обстріляли село Сенькове Куп'янського району. Осколкове поранення дістав 17-річний хлопець.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Нечволодівці Куп'янського району загинув чоловік. Пораненій жінці допомогли на місці.
Обстріл пошкодив приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди. Він стався близько 14:20.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
У Харківській обласній прокуратурі заявили: прокурори у взаємодії зі слідчими поліції документують воєнні злочини, вчинені росіянами.
У прокуратурі оглянули можливі північнокорейські ракети
Укрінформ з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка показав уламки ракет, якими росіяни обстрілювали Харків 29 грудня–2 січня.
Серед них уламки ракети, що вдарила по центру міста, неподалік площі Свободи.
Чубенко відзначив, що на ракеті немає типового для російських та радянських ракет маркування.
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