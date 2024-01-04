Армія РФ вдарила по Харківській області. Є загиблий та поранена, пошкоджено будинки
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила по Харківській області. Є загиблий та поранена, пошкоджено будинки

Харківська обласна прокуратура
обстріл
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Російські окупаційні війська обстріляли в черговий раз Харківську область. Цього разу обстріляли села Мороховець, Подоли та місто Куп'янськ.

РФ вдарила по Харківській області

Як з'ясували слідчі, ввечері середи, 3 січня, російські військові обстріляли село Мороховець Липецької територіальної громади. В результаті російської атаки смертельні поранення отримав 73-річний чоловік. Ще одна жінка була травмована.

Також вчора ввечері ворог обстрілював з артилерії Купʼянський район. У місті Купʼянськ та селі Подоли пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ, - сказано в повідомленні.

Масований обстріл України 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". Головними цілями ворога стали Київ та Харків. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі Харкова.

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