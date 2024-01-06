Прокуратура показала ракету іноземного виробництва, якою РФ атакувала Харків — відео

У прокуратурі показали залишки ракети, яку РФ випустила по Харкову з ранку 2 січня. Спеціалісти допускають, що це може бути ракета з КНДР, проте прямих доказів цього немає.

У прокуратурі оглянули можливі північнокорейські ракети

Укрінформ з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка показав уламки ракет, якими росіяни обстрілювали Харків 29 грудня–2 січня.

Серед них уламки ракети, що вдарила по центру міста, неподалік площі Свободи.

Під час удару від неї залишилися дуже великі частини, зокрема, й хвостова частина, по якій ми змогли зрозуміти, що це нетипова ракета “Іскандер”, - сказав Чубенко. Поширити

Чубенко відзначив, що на ракеті немає типового для російських та радянських ракет маркування.

Спроба затерти номери на певних деталях свідчить про бажання приховати інформацію про цю ракету. До того ж по внутрішньому обладнанню ми бачимо: надписи всередині не дуже охайні, зроблені врізнобій. Поширити

Також ця ракета є на 10 мм в діаметрі більшою за “Іскандер”. Відрізняються і внутрішні деталі.

Проте сказати точно, що це ракета північнокорейського виробництва, фахівці не можуть. У прокуратурі припускають: або РФ перейшла на більш недбале вироблення ракет, або це може бути ракета, виготовлена іншою країною.

За тією інформацією, яка є в мережі Інтернет, за фото з північнокорейських парадів, за соплами, за задньою частиною цієї ракети – вона дуже схожа. І, дійсно, північнокорейська ракета виготовлялася на базі “Іскандера”. Саме тому ми схиляємося до версії, що, можливо, це є ракета, яку надала Північна Корея. Але хочу зауважити, що прямих доказів, щоб стверджувати, що це Північна Корея, чи якась інша країна надала, зараз немає, – зауважив Чубенко. Поширити

Ракетна атака на Харків 2 січня

2 січня близько 07:30 збройні сили РФ завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини Харкова.

Зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. Дві людини загинуло, ще 62 — поранено.

Нагадаємо, що 4 січня представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що 30 грудня 2023 року російські війська вперше запустили принаймні одну із балістичних ракет, переданих КНДР, по Україні.

2 січня 2024-го росіяни запустили вже кілька таких балістичних ракет.