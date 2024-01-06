Прокуратура показала ракету иностранного производства, которой РФ атаковала Харьков — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Прокуратура показала ракету иностранного производства, которой РФ атаковала Харьков — видео

ракета
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Источник:  Укринформ

В прокуратуре показали остатки ракеты, которую РФ выпустила по Харькову с утра 2 января. Специалисты допускают, что это может быть ракета из КНДР, однако прямых доказательств этого нет.

В прокуратуре осмотрели возможные северокорейские ракеты

Укринформ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко показал обломки ракет, которыми россияне обстреливали Харьков 29 декабря-2 января.

Среди них обломки ракеты, ударившей по центру города, недалеко от площади Свободы.

При ударе от нее остались очень большие части, в том числе и хвостовая часть, по которой мы смогли понять, что это нетипичная ракета "Искандер", - сказал Чубенко.

Чубенко отметил, что на ракете нет типичной для российских и советских ракет маркировки.

Попытка затереть номера на определенных деталях свидетельствует о желании скрыть информацию об этой ракете. К тому же по внутреннему оборудованию мы видим: надписи внутри не очень чистоплотны, сделаны в разнобой.

Также эта ракета на 10 мм в диаметре больше "Искандера". Различаются и внутренние детали.

Однако сказать точно, что это ракета северокорейского производства специалисты не могут. В прокуратуре предполагают: либо РФ перешла на более небрежную выработку ракет, либо это может быть ракета, изготовленная другой страной.

По той информации, которая есть в сети Интернет, с фото из северокорейских парадов, сопла, задняя часть этой ракеты – она очень похожа. И, действительно, северокорейская ракета производилась на базе "Искандера". Именно поэтому мы склоняемся к версии, что, возможно, это ракета, которую предоставила Северная Корея. Но хочу заметить, что прямых доказательств, чтобы утверждать, что это Северная Корея или какая-либо другая страна предоставила, сейчас нет, – заметил Чубенко.

Ракетная атака на Харьков 2 января

2 января около 07:30 вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части Харькова.

Зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 — ранены.

Напомним, что 4 января представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что 30 декабря 2023 года российские войска впервые запустили по крайней мере одну из баллистических ракет, переданных КНДР, по Украине.

2 января 2024 года россияне запустили уже несколько таких баллистических ракет.

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