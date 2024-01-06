Прокуратура показала ракету иностранного производства, которой РФ атаковала Харьков — видео

В прокуратуре показали остатки ракеты, которую РФ выпустила по Харькову с утра 2 января. Специалисты допускают, что это может быть ракета из КНДР, однако прямых доказательств этого нет.
В прокуратуре осмотрели возможные северокорейские ракеты
Укринформ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко показал обломки ракет, которыми россияне обстреливали Харьков 29 декабря-2 января.
Среди них обломки ракеты, ударившей по центру города, недалеко от площади Свободы.
Чубенко отметил, что на ракете нет типичной для российских и советских ракет маркировки.
Также эта ракета на 10 мм в диаметре больше "Искандера". Различаются и внутренние детали.
Однако сказать точно, что это ракета северокорейского производства специалисты не могут. В прокуратуре предполагают: либо РФ перешла на более небрежную выработку ракет, либо это может быть ракета, изготовленная другой страной.
Ракетная атака на Харьков 2 января
2 января около 07:30 вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части Харькова.
Зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 — ранены.
Напомним, что 4 января представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что 30 декабря 2023 года российские войска впервые запустили по крайней мере одну из баллистических ракет, переданных КНДР, по Украине.
2 января 2024 года россияне запустили уже несколько таких баллистических ракет.
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