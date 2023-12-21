Северная Корея переправила морем в РФ более тысячи контейнеров с вооружением

В обмен на военную помощь Пхеньян хочет получить от Москвы передовые военные технологии, возможно, истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или подобные материалы.

Военная помощь КНДР России продолжается

Северная Корея недавно передала России новую партию оружия для войны против Украины. Более тысячи контейнеров с боеприпасами переправили по морю.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит во время брифинга.

По ее словам, у США есть информация, что Северная Корея предоставила стране-агрессору более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Они перевозились из КНДР в Россию кораблем.

Как отметила Смит, в обмен на военную помощь Пхеньян хочет получить от Москвы передовые военные технологии, возможно истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или подобные материалы.

Расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией действительно фундаментально подрывает региональную стабильность, оно подрывает международную стабильность и, безусловно, подрывает глобальный режим нераспространения, – подчеркнула посол США. Поделиться

Сотрудничество КНДР и России

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Спустя некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Недавно, по данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.