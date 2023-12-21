Северная Корея переправила морем в РФ более тысячи контейнеров с вооружением
Категория
Мир
Дата публикации

Северная Корея переправила морем в РФ более тысячи контейнеров с вооружением

U.S. Department of Defense
Ракета
Читати українською

В обмен на военную помощь Пхеньян хочет получить от Москвы передовые военные технологии, возможно, истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или подобные материалы.

Военная помощь КНДР России продолжается

Северная Корея недавно передала России новую партию оружия для войны против Украины. Более тысячи контейнеров с боеприпасами переправили по морю.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит во время брифинга.

По ее словам, у США есть информация, что Северная Корея предоставила стране-агрессору более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Они перевозились из КНДР в Россию кораблем.

Как отметила Смит, в обмен на военную помощь Пхеньян хочет получить от Москвы передовые военные технологии, возможно истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или подобные материалы.

Расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией действительно фундаментально подрывает региональную стабильность, оно подрывает международную стабильность и, безусловно, подрывает глобальный режим нераспространения, – подчеркнула посол США.

Сотрудничество КНДР и России

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Спустя некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Недавно, по данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готов снять санкции с КНДР в случае прихода к власти
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Белый дом пригрозил КНДР "концом режима" Ким Чен Ына
Белый Дом
Белый дом
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Белый дом предупредил про общий план России, Китая и КНДР
Белый Дом
Белый дом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.