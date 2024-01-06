Армия РФ может атаковать энергетику Харьковщины после ухудшения погоды

Жителей Харьковской области предупредили о возможных ушибах врага в случае ухудшения погоды. Россияне могут снова нацелиться на энергетику.

В Харьковской области предупреждают о возможных ударах по энергетике

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харьковской области провели заседание Совета обороны.

Не исключено, что с ухудшением погодных условий оккупанты будут бить по энергетической инфраструктуре, - отметил он. Поделиться

Глава ОВА добавил, что все медицинские учреждения и критические объекты обеспечены альтернативными источниками питания. При необходимости "Пункты несокрушимости" в регионе переведут в круглосуточный режим работы.

Также на заседании обсудили вопросы обеспечения проездности стратегических участков, эвакуационные, медицинские маршруты – приоритет. Дорожным службам поручили взять на контроль Изюмское направление.

Также важным вопросом Совета обороны являлись мобилизационные процессы.

Подчеркиваем соблюдение законодательства как гражданами, так и представителями ТЦК. Какие-либо факты, указывающие на нарушения, будут изучать правоохранители, - добавил Синегубов. Поделиться

Какая ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области.

После деоккупации россияне ежедневно обстреливают харьковскую область. Особенно страдает Купянский район. Кроме того, СМИ сообщают, что оккупанты якобы готовят наступление на Купянск, но власти опровергают это.

6 января в Харькове снова раздавались взрывы. Позже выяснилось, что россияне ударили ракетами С-300 между населенными пунктами в Харьковском районе.