В Харьковской ОВА опровергли сообщение СМИ о возможном наступлении РФ на Харьков

Российские войска не имеют концентрации военных подразделений на границе с Харьковской областью, однако ситуация может меняться ежеминутно.

Сосредоточение войск РФ на границе с Харьковщиной не зафиксировано

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга прокомментировал статью британского издания The Telegraph о возможном повторном наступлении российских окупантов на Харьков.

Он подчеркнул, что концентрация военных подразделений врага на границе не зафиксирована.

Враг действительно совершает беспрецедентные массированные обстрелы населенных пунктов вблизи границы – Липцы и соседние села. В последние два дня войска РФ выпустили по этим населенным пунктам десятки ракет С-300. Зафиксированы попадания в жилые дома, другие объекты гражданской инфраструктуры. Поделиться

Синегубов отметил, что для того, чтобы говорить о любом наступлении или планах войск РФ, они должны сосредоточить свои военные подразделения в том или ином направлении.

Однако пока такой концентрации нет.

Тем не менее, ситуация может меняться поминутно и мы, конечно, внимательно следим за этим. Мы понимаем, что враг от своих намерений относительно возможного отражения территорий, которые он потерял осенью 2022 года, а также города Харькова, не отказался. Должны быть готовы всегда! Поделиться

The Telegraph назвал дату нового наступления россиян в Харьковской области

Со ссылкой на источник в ВСУ издание утверждает, что массированные российские удары по Харькову и населенным пунктам вокруг него рассматриваются как часть подготовки России к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели.

Также местные подразделения военной разведки якобы считают, что оккупанты могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак на этих выходных, 7 января.

Источник Thе Telegraph считает, что вскоре после этого может начаться наземное наступление, возможно 15 января.

В то же время, издание отмечает, что на линия фронта осталась в основном неподвижной, а российские войска осуществляют лишь спорадические атаки.