В Харьковской ОВА опровергли сообщение СМИ о возможном наступлении РФ на Харьков

Российские войска не имеют концентрации военных подразделений на границе с Харьковской областью, однако ситуация может меняться ежеминутно.
Сосредоточение войск РФ на границе с Харьковщиной не зафиксировано
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга прокомментировал статью британского издания The Telegraph о возможном повторном наступлении российских окупантов на Харьков.
Он подчеркнул, что концентрация военных подразделений врага на границе не зафиксирована.
Синегубов отметил, что для того, чтобы говорить о любом наступлении или планах войск РФ, они должны сосредоточить свои военные подразделения в том или ином направлении.
Однако пока такой концентрации нет.
The Telegraph назвал дату нового наступления россиян в Харьковской области
Со ссылкой на источник в ВСУ издание утверждает, что массированные российские удары по Харькову и населенным пунктам вокруг него рассматриваются как часть подготовки России к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели.
Также местные подразделения военной разведки якобы считают, что оккупанты могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак на этих выходных, 7 января.
Источник Thе Telegraph считает, что вскоре после этого может начаться наземное наступление, возможно 15 января.
В то же время, издание отмечает, что на линия фронта осталась в основном неподвижной, а российские войска осуществляют лишь спорадические атаки.
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