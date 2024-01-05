У Харківській ОВА заперечили повідомлення ЗМІ про можливий наступ РФ на Харків

Російські війська наразі не мають концентрації військових підрозділів на кордоні з Харківською областю, проте ситуація може змінюватися щохвилини.
Зосередження військ РФ на кордоні з Харківщиною не зафіксовано
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу прокоментував статтю британського видання The Telegraph щодо можливого повторного наступу російських окупантів на Харків.
Він підкреслив, що концентрації військових підрозділів ворога на кордоні не зафіксовано.
Синєгубов зазначив, що для того, щоб говорити про будь-який наступ чи плани військ РФ, вони маюсть зосередити свої військові підрозділи в тому чи іншому напрямку.
Однак наразі такої концентрації немає.
The Telegraph назвав дату нового наступу росіян на Харківщині
З посиланням на джерело в ЗСУ видання стверджує, що масовані російські удари по Харкову та населених пунктах навколо нього розглядаються як частина підготовки Росії до широкомасштабного наступу в найближчі тижні.
Також місцеві підрозділи військової розвідки нібито вважають, що окупанти можуть планувати подальше посилення повітряних атак на цих вихідних, 7 січня.
Джерело Thе Telegraph вважає, що незабаром після цього може розпочатися наземний наступ, можливо 15 січня.
Водночас видання наголошує, що на лінія фронту залишилася в основному нерухомою, а російські війська здійснюють лише спорадичні атаки.
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