У Харківській ОВА заперечили повідомлення ЗМІ про можливий наступ РФ на Харків

Російські війська наразі не мають концентрації військових підрозділів на кордоні з Харківською областю, проте ситуація може змінюватися щохвилини.

Зосередження військ РФ на кордоні з Харківщиною не зафіксовано

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу прокоментував статтю британського видання The Telegraph щодо можливого повторного наступу російських окупантів на Харків.

Він підкреслив, що концентрації військових підрозділів ворога на кордоні не зафіксовано.

Ворог дійсно здійснює безпрецедентні масовані обстріли населених пунктів поблизу кордону – Липці та сусідні села. За останні два дні війська РФ випустили по цим населеним пунктам десятки ракет С-300. Зафіксовані влучання в житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури. Поширити

Синєгубов зазначив, що для того, щоб говорити про будь-який наступ чи плани військ РФ, вони маюсть зосередити свої військові підрозділи в тому чи іншому напрямку.

Однак наразі такої концентрації немає.

Проте, ситуація може змінюватися щохвилини і ми, звичайно, уважно стежимо за цим. Ми розуміємо, що ворог від своїх намірів щодо можливого відбиття територій, які він втратив восени 2022 року, а також щодо міста Харкова, не відмовився. Маємо бути готові завжди! Поширити

The Telegraph назвав дату нового наступу росіян на Харківщині

З посиланням на джерело в ЗСУ видання стверджує, що масовані російські удари по Харкову та населених пунктах навколо нього розглядаються як частина підготовки Росії до широкомасштабного наступу в найближчі тижні.

Також місцеві підрозділи військової розвідки нібито вважають, що окупанти можуть планувати подальше посилення повітряних атак на цих вихідних, 7 січня.

Джерело Thе Telegraph вважає, що незабаром після цього може розпочатися наземний наступ, можливо 15 січня.

Водночас видання наголошує, що на лінія фронту залишилася в основному нерухомою, а російські війська здійснюють лише спорадичні атаки.