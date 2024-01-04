У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ 2 січня

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня збільшилася. Наразі відомо, що поранення отримали 63 особи.
Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по Харкову
Внаслідок ворожої ракетної атаки ворога на Шевченківський район міста Харкова 2 січня кількість травмованих збільшилась до 63.
Як зазначають у прокуратурі, до медиків звернулася 23-річна дівчинка. У неї акуботравма (контузія).
Оновлено від 12:34. У лікарні Харкова померла 84-річна жінка, яка була поранена під час ракетної атаки 2 січня, повідомили у прокуратурі. Отже, кількість загиблих у місті зросла до двох. Поранених і постраждалих — 62 людини.
Раніше прокуратура зазначала, що серед постраждалих було п'ятеро дітей.
Ракетна атака Росії на Україну 2 січня: що відомо
Армія РФ атакувала Україну 99 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.
Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".
Окрім того, росіяни спрямували на цивільне населення 35 “шахедів” - усі вдалося ліквідувати.
Під удар ворога потрапили Київ, Київська область та Харків.
Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі Харкова.
За словами рятувальників, у Харкові не припиняються роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.
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