У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ 2 січня

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня збільшилася. Наразі відомо, що поранення отримали 63 особи.

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по Харкову

Внаслідок ворожої ракетної атаки ворога на Шевченківський район міста Харкова 2 січня кількість травмованих збільшилась до 63.

Як зазначають у прокуратурі, до медиків звернулася 23-річна дівчинка. У неї акуботравма (контузія).

Оновлено від 12:34. У лікарні Харкова померла 84-річна жінка, яка була поранена під час ракетної атаки 2 січня, повідомили у прокуратурі. Отже, кількість загиблих у місті зросла до двох. Поранених і постраждалих — 62 людини.

Раніше прокуратура зазначала, що серед постраждалих було п'ятеро дітей.

Ракетна атака Росії на Україну 2 січня: що відомо

Армія РФ атакувала Україну 99 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Окрім того, росіяни спрямували на цивільне населення 35 “шахедів” - усі вдалося ліквідувати.

Під удар ворога потрапили Київ, Київська область та Харків.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі Харкова.

За словами рятувальників, у Харкові не припиняються роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.