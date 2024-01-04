В Харькове выросло количество пострадавших в результате атаки РФ 2 января

Число пострадавших в Харькове в результате ракетной атаки 2 января увеличилось. В настоящее время известно, что ранения получили 63 человека.

Выросло количество раненых в результате удара РФ по Харькову

В результате вражеской ракетной атаки врага на Шевченковский район города Харькова 2 января количество травмированных увеличилось до 63.

Как отмечают в прокуратуре, к медикам обратилась 23-летняя девочка. У нее акуботравма (контузия).

Обновлено в 12:34. В больнице Харькова скончалась 84-летняя женщина, раненная во время ракетной атаки 2 января, сообщили в прокуратуре. Следовательно, количество погибших в городе выросло до двух. Раненых и пострадавших - 62 человека.

Ранее прокуратура отмечала, что среди пострадавших было пятеро детей.

Ракетная атака России на Украину 2 января: что известно

Армия РФ атаковала Украину 99 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушных целей.

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, россияне направили на гражданское население 35 "шахедов" - все удалось ликвидировать.

Под удар неприятеля попали Киев, Киевская область и Харьков.

Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе Харькова.

По словам спасателей, в Харькове не прекращаются работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома.