Армия РФ атаковала Харьков ракетами. В городе прозвучали взрывы

Преступная армия РФ вечером, 7 января, выпустила ракеты по Харькову. В городе раздались взрывы. Работают ПВО.

Что известно о ракетной атаке армии РФ по Харькову

Представители Воздушных сил ВСУ предупредили об угрозе применения российскими кафирами баллистических ракет для атак по Харьковщине.

Ракетную атаку по городу подтвердил также руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

По словам мэра города Игоря Терехова, зафиксировано уже несколько взрывов.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в 22.14 отметил, что ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной уже нет.

Враг еще раз наносил удары из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, - отметил Мельник. Поделиться

Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Харькову

По словам Олега Синегубова, российские военные преступники нанесли 2 ракетных удара по Харькову, по предварительной информации, управляемыми зенитными ракетами С-300.

Также зафиксированы попадания в Волчанской общине. Профильные службы продолжают осмотр мест. На эту минуту – без пострадавших, – отметил Синегубов. Поделиться

Кроме того, он призвал жителей области к отбою воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Что известно об угрозе "Шахедов" на юге Украины

Представители командования Воздушных сил отметили, что российские военные преступники атакуют Украину с юга ударными иранскими дронами типа Shahed.

В 21:29 Воздушные силы сообщили о движении группы враждебных БпЛА типа "Shahed" из Херсона в направлении Николаева.

В 21:53 появилось предупреждение об опасности для областного центра: "Николаев – находитесь в укрытиях!"

В 22.14 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" держат курс на Одесщину.

В 22:31 стало известно об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.