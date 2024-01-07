Армія РФ атакувала Харків ракетами. У місті пролунали вибухи

Злочинна армія РФ ввечері, 7 січня, випустила ракети по Харкову. У місті пролунали вибухи. Працюють ППО.

Що відомо про ракетну атаку армії РФ по Харкову

Представники Повітряних сил ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами балістичних ракет для атак по Харківщині.

Ракетну атаку по місту також підтвердив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він закликав жителів Харкова та обалсті перебувати в укриттях.

За словами мера міста Ігоря Терехова, зафіксовано вже кілька вибухів.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник о 22:14 зазначив, що ракет у повітряному просторі над Харківщиною вже немає.

Ворог вкотре наносив удари з району Белгорода, попередньо із ЗРК С-300. Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється, - зазначив Мельник. Поширити

Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Харкову

За словами Олега Синєгубова, російські військові злочинці завдали 2 ракетних удари по Харкову, за попередньою інформацією, керованими зенітними ракетами С-300.

Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину - без постраждалих, - зазначив Синєгубов. Поширити

Крім цього, він закликав мешканців області до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Що відомо про загрозу “Шахедів” на півдні України

Представники командування Повітряних сил зазначили, що російські військові злочинці атакують Україну з півдня ударними іранськими дронами типу “Shahed”.

О 21:29 Повітряні сили повідомили про рух групи ворожих БпЛА типу "Shahed" із Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

О 21:53 з’явилося попередження про небезпеку для обласного центру: "Миколаїв – перебувайте в укриттях!".

О 22:14 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" тримають курс на Одещину.

О 22:31 стало відомо про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.