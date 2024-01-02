РФ накопичила 200 ракет "Калібр" для ударів по Україні — військові аналітики

Незважаючи на виробничі показники, російська армія може запускати до 100 ракет одночасно, і в них все одно залишається можливість і запаси для 2-3 масованих обстрілів. Наприклад, запас ракет "Калібр", яких росіяни могли накопичити до 200 одиниць, вони майже не розпаковували.

РФ накопичує ракети для нового удару по Україні

Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Росія зберігає можливості для масованих обстрілів території України впродовж тривалого часу

Я думаю, що, на жаль, в росіян вистачить ресурсу підтримувати такий темп масованих обстрілів території України як мінімум до весни. Поширити

Киричевський наголосив, що виробничі потужності російського ВПК залишаються, попри санкції, на високому рівні.

Оскільки, незважаючи на виробничі показники, вони можуть запускати до 100 ракет одночасно і в них все одно залишається можливість і запаси для 2-3 масованих обстрілів. Це стосується майже всіх видів їхніх ракет. Запас ракет "Калібр", яких вони могли накопичити до 200 одиниць, вони майже не розпаковували", – повідомив Киричевський. Поширити

Експерт наголосив, що в арсеналі Росії є ракети, які ще не вдалося збити ПС ЗСУ.

Ми говоримо про "Кинджал" як надзвичайно небезпечну ракету, втім, ПС ЗСУ мають можливість пишатися кількістю збитих ракет такого типу. Однак є ракети, які нам ще не вдавалося збивати. Зокрема Х-22/32. Це переобладнана ракета з вдосконаленою електронікою. Ця ракета може бити на більшу дистанцію. Здається, саме така ракета долетіла до Черкащини 29 грудня, – додав він. Поширити

Масовані ракетні атаки РФ на Україну: що відомо

У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети.

Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Станом на вечір 1 січня відомо про ще 6 загиблих.

Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Атака була спрямована проти Києва та Харкова. У столиці загинуло 2 людини та 43 постраждало. Пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі відбулася пожежа у двох багатоповерхових житлових будинках.

У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.