РФ накопила 200 ракет "Калибр" для ударов по Украине — военные аналитики

Несмотря на производственные показатели, российская армия может запускать до 100 ракет одновременно, и у них все равно остается возможность и запасы для 2-3 массированных обстрелов. К примеру, запас ракет "Калибр", которых россияне могли накопить до 200 единиц, они почти не распаковывали.

РФ накапливает ракеты для нового удара по Украине

Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что Россия сохраняет возможности для массированных обстрелов территории Украины в течение длительного времени

Я думаю, что, к сожалению, у россиян хватит ресурса поддерживать такой темп массированных обстрелов территории Украины как минимум до весны. Поделиться

Киричевский подчеркнул, что производственные мощности российского ВПК остаются, несмотря на санкции, на высоком уровне.

Поскольку, несмотря на производственные показатели, они могут запускать до 100 ракет одновременно, и у них все равно остается возможность и запасы для 2-3 массированных обстрелов. Это касается почти всех видов их ракет. Запас ракет "Калибр", которые они могли накопить до 200 единиц, они почти не распаковывали", - сообщил Киричевский. Поделиться

Эксперт подчеркнул, что в арсенале России есть ракеты, которые еще не удалось сбить ПС ВСУ.

Мы говорим о "Кинжале" как чрезвычайно опасной ракете, впрочем, ПС ВСУ могут гордиться количеством сбитых ракет такого типа. Однако есть ракеты, которые нам еще не удавалось сбивать. В том числе Х-22/32. Это переоборудованная ракета с усовершенствованной электроникой. Эта ракета может бить на большую дистанцию. Кажется, именно такая ракета долетела в Черкасскую область 29 декабря, – добавил он. Поделиться

Массированные ракетные атаки РФ на Украину: что известно

В ночь на 29 декабря Россия запустила несколько групп "шахедов", атаковавших Украину, а под утро террористы запустили ракеты.

Оккупанты ударили по многоэтажкам, учебным заведениям, торговому центру и родильному. По состоянию на вечер 1 января известно еще о 6 погибших.

Утром 2 января российские оккупанты ударили по Украине из стратегической авиации 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Атака была направлена против Киева и Харькова. В столице погибли 2 человека и 43 пострадали. Пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе произошел пожар в двух многоэтажных жилых домах.

В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.

Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 45 гражданских, один человек погиб.