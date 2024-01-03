Армія РФ завдала ракетного удару по Снігурівці. Серед постраждалих дитина

Злочинна армія РФ вдарила керованими зенітними ракетами С-300 по Снігурівці на Миколаївщині. Поранення отримали місцеві жителі, серед яких дівчинка.

Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Снігурівці

За словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок ракетного обстрілу Снігурівки постраждало троє людей та неповнолітня дівчина у важкому стані.

Її наразі оперативно намагаються доправити до лікарні у Миколаєві.

Останні дні були більш-менш спокійними. Але сьогодні о 17:45 були три прильоти ракет С-300 по Снігурівці, де поранена жінка, два чоловіки, які охороняли склад з гуманітаркою, та дівчинка 15 років, важка. зараз перевозимо у місто, - підкреслив Кім. Поширити

Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ інших регіонів України

Глава Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що з момента звільнення Херсона з під російської окупації від постійних ворожих обстрілів по місту загинули вже троє дітей і в 15 разів більша кількість неповнолітніх осіб отримали поранення.

З часу деокупації населених пунктів Херсонської міської територіальної громади від рук російських військових загинули троє діток і 45 отримали поранення різного ступеня тяжкості, - наголосив Мрочко. Поширити

Він зауважив, що для того, щоб зупинити цю статистику, дітей треба евакуювати із небезпечних зон.

Херсонська міська військова адміністрація надає таку можливість - безкоштовні перевезення і розміщення на тривалий період. Бережіть себе і своїх близьких, - пояснює Мрочко. Поширити

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські військові злочинці почали атакувати північ регіону керованими авіабомбами.

Під ворожими ударами залишаються Богодухівський та Харківський райони.

Раніше керовані авіабомби були лише на Куп'янському напрямку, а тепер фіксуємо у Богодухівському та Харківському районах. Це північ нашої області, північно-східний напрямок, - зазначає глава ОВА. Поширити

За його словами, від бомб також страждає і Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області.

Синєгубов додав, що ситуація на Куп'янському напрямі залишається складною. Ворог не залишає спроб захоплення Сіньківки.