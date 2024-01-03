Армія РФ завдала ракетного удару по Снігурівці. Серед постраждалих дитина

Злочинна армія РФ вдарила керованими зенітними ракетами С-300 по Снігурівці на Миколаївщині. Поранення отримали місцеві жителі, серед яких дівчинка.
Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Снігурівці
За словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок ракетного обстрілу Снігурівки постраждало троє людей та неповнолітня дівчина у важкому стані.
Її наразі оперативно намагаються доправити до лікарні у Миколаєві.
Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ інших регіонів України
Глава Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що з момента звільнення Херсона з під російської окупації від постійних ворожих обстрілів по місту загинули вже троє дітей і в 15 разів більша кількість неповнолітніх осіб отримали поранення.
Він зауважив, що для того, щоб зупинити цю статистику, дітей треба евакуювати із небезпечних зон.
За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські військові злочинці почали атакувати північ регіону керованими авіабомбами.
Під ворожими ударами залишаються Богодухівський та Харківський райони.
За його словами, від бомб також страждає і Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області.
Синєгубов додав, що ситуація на Куп'янському напрямі залишається складною. Ворог не залишає спроб захоплення Сіньківки.
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