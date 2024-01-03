РФ втрачає здатність задіяти Чорноморський флот під час ракетних атак по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ втрачає здатність задіяти Чорноморський флот під час ракетних атак по Україні

Чорноморський флот РФ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією речника командування Військово-морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, злочинна армія РФ втратила змогу за бажанням використовувати ракетоносії Чорноморського флоту під час ракетних атак по Україні. 

Що відомо про успішне знищення боєздатності Чорноморського флоту РФ

Плетенчук зазначив, що результатом успішних дій українських військових із зниження бойового потенціалу Чорноморського флоту стало суттєве обмеження логістичних можливостей окупаційної армії РФ із забезпеченням ракетоносіїв флоту власне самими ракетами.

Саме через це, як підкреслив речник ВМС ЗСУ, під ворожих масованих ракетних атак по Україні протягом 29 грудня та 2 січня підводні та надводні ракетоносії країни агресорки не використовувались.

Плетенчук зазначив, що станом на ранок 3 січня в акваторії Чорного моря ракетоносіїв противника взагалі не було зафіксовано, при тому, що погодні умови були сприятливими для виведення кораблів на оперативне чергування.

При цьому речник ВМС ЗСУ додав, що зранку 3 січня перебували 2 кораблі в Чорному і 1 в Азовському морях, але не носії ракет.

Що відомо про логістичні проблеми ракетоносіїв Чорноморського флоту

Щодо участі цих одиниць, в першу чергу вони відчувають проблеми з логістичним забезпеченням, - зазначив Плетенчук.

Він нагадав, що військово-морська база і відповідне ракетне озброєння перебувають в окупованому РФ Севастополі.

І навіть якщо їх перемістити до Новоросійська, станом на зараз підтвердженої інформації, що вони туди перемістили обладнання, яке здатне завантажувати ці крилаті ракети на носії - нема, - підкреслив речник ВМС ЗСУ.

За словами Плетенчука, це може бути ключовою причиною, що стала наслідком успішної роботи ЗСУ по кораблях Чорноморського флоту, об’єктах логістики та зберігання ракетного арсеналу.

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