РФ теряет способность задействовать Черноморский флот во время ракетных атак по Украине

По информации пресс-секретаря командования Военно-морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, преступная армия РФ потеряла возможность по желанию использовать ракетоносители Черноморского флота во время ракетных атак по Украине.

Что известно об успешном уничтожении боеспособности Черноморского флота РФ

Плетенчук отметил, что результатом успешных действий украинских военных по снижению боевого потенциала Черноморского флота стало существенное ограничение логистических возможностей оккупационной армии РФ с обеспечением ракетоносителей флота собственно самими ракетами.

Именно поэтому, как подчеркнул спикер ВМС ВСУ, во вражеских массированных ракетных атак по Украине в течение 29 декабря и 2 января подводные и надводные ракетоносители страны агрессорки не использовались.

Плетенчук отметил, что по состоянию на утро 3 января в акватории Черного моря ракетоносители противника вообще не были зафиксированы, при том что погодные условия были благоприятными для выведения кораблей на оперативное дежурство.

При этом представитель ВМС ВСУ добавил, что утром 3 января находились 2 корабля в Черном и 1 в Азовском морях, но не носители ракет.

Что известно о логистических проблемах ракетоносителей Черноморского флота

Относительно участия этих единиц, в первую очередь, они испытывают проблемы с логистическим обеспечением, - отметил Плетенчук. Поделиться

Он напомнил, что военно-морская база и соответствующее ракетное вооружение находятся в оккупированном РФ Севастополе.

И даже если их переместить в Новороссийск, по состоянию на подтвержденной сейчас информации, что они туда переместили оборудование, которое способно загружать эти крылатые ракеты на носителе - нет, - подчеркнул спикер ВМС ВСУ. Поделиться

По словам Плетенчука, это может быть ключевой причиной, послужившей следствием успешной работы ВСУ по кораблям Черноморского флота, объектам логистики и хранению ракетного арсенала.