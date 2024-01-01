Армия РФ обстреляла собственный корабль во время первой атаки морских дронов ВСУ

По информации источников издания "Украинская правда", во время одной из первых атак морских дронов ВСУ российские оккупанты в панике обстреляли собственный флагман "Адмирал Макаров".

Что известно об обстреле российскими оккупантами собственного корабля в результате атаки дронов ВСУ

Отмечается, что первая попытка применения украинскими военными ударных морских дронов в сентябре 2022 года провалилась.

Однако уже следующая оказалась успешной. 29 октября 2022 года военные преступники армии РФ захвачены врасплох атакой морских дронов ВСУ, в панике открыли огонь по флагману собственного флота фрегата "Адмирал Макаров", который тогда находился на рейде близ Севастополя.

"Макаров" шел по среднему ходу, не дожидаясь атаки. Один украинский дрон сумел выбрать правильную траекторию движения и врезался фрегату в правую сторону. Команда "флагмана" оказалась абсолютно не готова к атаке и в панике взяла курс на Севастопольскую бухту, - говорится в материале издания. Поделиться

Еще два ударных БпЛА не смогли догнать фрегат, чтобы атаковать его.

В то же время другой группе дронов удалось прорваться в Стрелковую бухту, однако российские оккупанты почти мгновенно открыли огонь.

Тогда на пути украинских дронов оказался тральник "Иван Голубец", который удалось атаковать.

Как морские дроны ВСУ впервые нанесли поражение военным кораблям РФ

Остальные дроны в этот момент поразили нефтеналивную станцию.

Пока шел этот бой, подбитый "Адмирал Макаров" с моря как раз доплывал до Стрелковой бухты. Российская береговая артиллерия, не разобравшись, совершает залп по своему же флагману. Правда, одного обратного залпа из палубного вооружения оказалось достаточно, чтобы быстро привести береговых в сознание, - отмечают авторы материала со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах. Поделиться

При этом, пока российские оккупанты с берега обстреливали флагман Черноморского флота и получали ответный огонь, остальные украинские БПЛА прорвались в главную бухту Севастополя.

Российская станция РЭБ не помешала одному из БпЛА удачно приземлиться между двумя сторожевыми кораблями "Ладный" и "Адмирал Эссен" и взорваться.

И хотя оба получили повреждения, к сожалению они были незначительны.