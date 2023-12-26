Два затонувших корабля. Первые спутниковые снимки Феодосийского порта после удара ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Два затонувших корабля. Первые спутниковые снимки Феодосийского порта после удара ВСУ

БДК «Новочеркасск»
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Источник:  Крым.Реалии

На первых спутниковых снимках Феодосийского порта в Крыму можно увидеть, что ночью 26 декабря был уничтожен не только большой десантный корабль «Новочеркасск».

Спутниковые фото Феодосийского порта

Фото от Planet Labs получил проект "Радио Свобода" "Схемы". На них видно, что кроме большого десантного корабля «Новочеркасск» в результате удара частично затонуло еще одно судно (на видео отмечено желтым прямоугольником).

Для сравнения использован снимок за 24 декабря.

Удар по Феодосийскому порту 26 декабря

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в районе оккупированной Феодосии и уничтожила его.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что после удара последовал сильный взрыв, поэтому вероятность, что "Новочеркасск" уцелел, крайне низкая. Пока неизвестно, что было на борту - "шахеды" или боеприпасы.

Минобороны России сообщило, что БДК "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии этой ночью "во время отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".

Российское Минобороны заявило, что якобы "во время противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет". В Воздушных силах ВСУ это опровергли.

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