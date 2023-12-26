Два затонулих корабля. Перші супутникові знімки порту Феодосії після удару ЗСУ

На перших супутникових знімках порту Феодосії в Криму можна побачити, що вночі 26 грудня було знищено не лише великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Супутникові фото порту Феодосії

Фото від Planet Labs отримав проєкт “Радіо Свобода” «Схеми». На них видно, що окрім великого десантного корабля «Новочеркаськ» внаслідок удару частково затонуло ще одне судно (на відео відмічено жовтим прямокутником).

Для порівняння використано знімок за 24 грудня.

Удар по порту Феодосії 26 грудня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що після удару був сильний вибух, тому імовірність, що "Новочеркаськ" уцілів, вкрай низька. Поки невідомо, що саме було на борту - "шахеди" чи боєприпаси.

Міноборони Росії повідомило, що ВДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".

Російське Міноборони заявило, що нібито "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет". У Повітряних силах ЗСУ це спростували.