Армія РФ обстріляла власний корабель під час першої атаки морських дронів ЗСУ

За інформацією джерел видання “Українська правда”, під час однієї з перших атак морських дронів ЗСУ російські окупанти у паніці обстріляли власний флагман “Адмірал Макаров”.

Що відомо про обстріл російськими окупантами власного корабля внаслідок атаки дронів ЗСУ

Зазначається, що перша спроба застосування українськими військовими ударних морських дронів у вересні 2022 року провалилась.

Однак вже наступна виявилась успішною. 29 жовтня 2022 року військові злочинці армії РФ захоплені зненацька атакою морських дронів ЗСУ, у паніці відкрили вогонь по флагману власного флоту фрегату "Адмірал Макаров", який тоді перебував на рейді поблизу Севастополя.

"Макаров" ішов середнім ходом, не чекаючи атаки. Один український дрон зумів вибрати правильну траєкторію руху і врізався фрегату в правий бік. Команда "флагмана" виявилась абсолютно не готовою до атаки й у паніці взяла курс на Севастопольску бухту, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Ще два ударні БпЛА не змогли наздогнати фрегат, щоб атакувати його.

У той же час іншій групі дронів вдалось прорватись у у Стрілецьку бухту, однак російські окупанти майже миттєво відкрили вогонь.

Тоді на шляху українських дронів опинився тральник "Іван Голубець", який вдалося атакувати.

Як морські дрони ЗСУ вперше завдали ураження військовим кораблям РФ

Інші дрони в цей момент вразили нафтоналивну станцію.

Поки йшов цей бій, підбитий "Адмірал Макаров" з моря саме допливав до Стрілецької бухти. Російська берегова артилерія, не розібравшись, робить залп по своєму ж флагману. Правда, одного зворотного залпу з палубного озброєння виявилось досить, щоб швидко привести берегових до тями, - зазначають автори матеріалу із посиланням на власні джерела в українських спецслужбах. Поширити

При цьому, поки російські окупанти з берега обстрілювали флагман Чорноморського флоту та отримували вогонь у відповідь, решта українських БпЛА прорвалась у у головну бухту Севастополя.

Російська станція РЕБ не завадила одному з БпЛА вдало “приземлитись” між двома сторожовими кораблями "Ладний" та "Адмірал Ессен" і підірватись.

І хоча обидва отримали пошкодження, на жаль вони були незначні.