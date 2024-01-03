Армия РФ нанесла ракетный удар по Снигиревке. Среди пострадавших ребенок

Преступная армия РФ ударила управляемыми зенитными ракетами С-300 по Снегиревке Николаевской области. Ранения получили местные жители, среди которых девочка.

Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Снегиревке

По словам руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате ракетных обстрелов Снигиревки пострадали три человека и несовершеннолетняя девушка в тяжелом состоянии.

Ее оперативно пытаются доставить в больницу в Николаеве.

Последние дни были более или менее спокойными. Но сегодня в 17:45 было три прилета ракет С-300 по Снегиревке, где ранена женщина, два мужчины, охранявшие склад с гуманитаркой, и девочка 15 лет, тяжелая. сейчас перевозим в город, – подчеркнул Ким. Поделиться

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ других регионов Украины

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко отметил, что с момента освобождения Херсона из-под российской оккупации от постоянных вражеских обстрелов по городу погибли уже трое детей и в 15 раз большее количество несовершеннолетних получили ранения.

С момента деоккупации населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины от рук российских военных погибли трое детей и 45 получили ранения разной степени тяжести, - подчеркнул Мрочко. Поделиться

Он отметил, что для того чтобы остановить эту статистику, детей нужно эвакуировать из опасных зон.

Херсонская городская военная администрация предоставляет такую возможность – бесплатные перевозки и размещения на длительный период. Берегите себя и своих близких, – объясняет Мрочко. Поделиться

По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, российские военные преступники начали атаковать север региона управляемыми авиабомбами.

Под вражескими ударами остаются Богодуховский и Харьковский районы.

Ранее управляемые авиабомбы были только на Купянском направлении, а теперь фиксируем в Богодуховском и Харьковском районах. Это север нашей области, северо-восточное направление, отмечает глава ОВА. Поделиться

По его словам, от бомб также страдает и Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области.

Синегубов добавил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной. Враг не оставляет попыток захвата Синьковки.