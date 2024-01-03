Армия РФ нанесла ракетный удар по Снигиревке. Среди пострадавших ребенок

Преступная армия РФ ударила управляемыми зенитными ракетами С-300 по Снегиревке Николаевской области. Ранения получили местные жители, среди которых девочка.
Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Снегиревке
По словам руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате ракетных обстрелов Снигиревки пострадали три человека и несовершеннолетняя девушка в тяжелом состоянии.
Ее оперативно пытаются доставить в больницу в Николаеве.
Что известно о последствиях обстрелов армией РФ других регионов Украины
Глава Херсонской МВА Роман Мрочко отметил, что с момента освобождения Херсона из-под российской оккупации от постоянных вражеских обстрелов по городу погибли уже трое детей и в 15 раз большее количество несовершеннолетних получили ранения.
Он отметил, что для того чтобы остановить эту статистику, детей нужно эвакуировать из опасных зон.
По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, российские военные преступники начали атаковать север региона управляемыми авиабомбами.
Под вражескими ударами остаются Богодуховский и Харьковский районы.
По его словам, от бомб также страдает и Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области.
Синегубов добавил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной. Враг не оставляет попыток захвата Синьковки.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-