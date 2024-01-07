Армія РФ нанесла ракетно-авіаційний удар по місту на Сумщині

Місто Кролевець у Сумській області зазнало 7 січня ворожих ударів. По населеному пункту окупанти випустили ракету і дрони “Шахед”. Велика кількість житлових будинків пошкоджена.
Окупанти обстріляли Кролевець ракетою і дронами
Російські війська у неділю вдарили ракетою і "Шахедами" по місту Кролевець Конотопського району Сумщини, пошкоджено 23 приватних будинки.
Про це повідомила у Facebook Сумська обласна військова адміністрація.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям.
Нічна атака РФ на Україну
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі загарбники випустили по Україні 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 21 з них.
Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.
У Дніпрі пізно ввечері був атакований багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.
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