Ракетний удар армії РФ. Одеський художній музей оцінив збитки

Після російського ракетного удару 6 листопада працівники Одеського національного художнього музею підрахували, наскільки пошкоджена будівля та експонати.
Одеський музей рахує збитки
Одеський національний художній музей завершив оцінку пошкоджень після останньої російської ракетної атаки на Одесу. Працівника музею прибрали наслідки – бите скло, шматки штукатурки на стінах, руйнування у адміністративному корпусі, який знаходиться найближче від точки ракетного удару.
Про це співробітники музею повідомили на сторінках у соцмережах.
Все, що вдається знайти, працівники музею дбайливо складають у пластикові контейнери. Окремо там зберігаються частинки портику, паркану, скла. Окремо – контейнер з рештками російської ракети, без якої і всі попередні контейнери були б не потрібні.
Про виконані роботи директорка музею Катерина Кулай розповідає:
Найцінніші об'єкти – картини – вже показали реставраторам. Серйозних ушкоджень, переконують в Музеї, вони не зазнали.
Керівництво музею прагне відкрити його для відвідувачів вже на початку грудня.
Ракетна атака армії РФ на Одесу
У ніч на 6 листопада Росія атакувала південні регіони чотирма різними типами ракет: "Онікс", "Іскандер-М", Х-31П, Х-59 та безпілотниками.
15 дронів вдалося знищити, але були і влучання. Одна з ракет впала в центрі Одеси, за півсотні метрів від Національного художнього музею, утворивши велику вирву. Ударна хвиля пошкодила двері та вікна Музею, його працівники не постраждали.
На момент нападу основна колекція Музею була схована. 7 листопада Музей збиравіся святкувати своє 124-річчя, в його залах відбувались наступні виставки:
"Сонце заходу / Sol occidens" Марґіт та Романа Сельських з колекції Едуарда Димшица
"Квіти за відвалами" Бориса Айзенберга
виставка робіт Олександра Грехова
Black Sea Стаса Жалобнюка
"Радість" Володимира Семківа
"Вівтар небесного війська" Альбіни Ялози
"Великі луги, рясні трави" Kinder Album
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