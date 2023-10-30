Барселонський музей вперше провів екскурсію для нудистів

Мізей у Барселоні провів спеціальну екскурсію, під час якої відвідувачі могли відмовитися від одягу.

Екскурсія для нудистів в Барселоні

Відвідувачі без одягу відвідали виставку фотографій Луїджі Спіна «Бронза Ріаче» в Археологічному музеї Каталонії.

На фото зображені дві великі грецькі бронзові статуї оголених воїнів V століття до нашої ери, які були виявлені в 1972 році поблизу Ріаче, Італія.

Музей провів 90-хвилинний тур у співпраці з Catalon Naturism Club.

Ми хотіли зробити це більш яскравим візитом, а не типовою екскурсією з гідом. Ми хотіли, щоб люди, які прийшли подивитися на це, відчули те саме, що й робота, на яку вони дивляться, — сказав гід Едгард, який також працював без одягу. Поширити

Reuters передає, що веб-сайт музею пообіцяв відвідувачам можливість «помилуватися роботами, які позують в тій самій ситуації, що й вони, повністю оголені та в оточенні інших тіл».

(Я відчуваю) таку ж інтенсивність, як під час спостерігання за цим в одязі, але з тією різницею, що ми могли б краще зрозуміти, що оголеність існувала завжди, і тіла не повинні бути джерелом сорому ні для кого, — сказала 59-річна медична працівниця Марта, яка відвідував виставку. Поширити

Barcelona museum throws open its doors to nudist visitors https://t.co/hRFqDh0jHk pic.twitter.com/UPl4Q0RBLM — Reuters (@Reuters) October 29, 2023

Що відомо про «Бронзу Ріаче»

Бронза Ріаче або Вояки Ріаче - відомий археологічний об'єкт, який підняли з дна моря у 1972 році.

Аквалангіст Стефано Маріоттіні з Риму під час плавання в Іонічному морі побачив під водою людську руку, що його налякало. Проте дослідження місця показало, що рука належить скульптурі.

Археологи знайшли в морі дві статуї вояків - вони повністю оголені і мають подібні пози.

Учені вважають, що статуї були створені в 5 столітті до н. е давньогрецькими майстрами в Греції або Сицилії.