Барселонський музей вперше провів екскурсію для нудистів

Мізей у Барселоні провів спеціальну екскурсію, під час якої відвідувачі могли відмовитися від одягу.
Екскурсія для нудистів в Барселоні
Відвідувачі без одягу відвідали виставку фотографій Луїджі Спіна «Бронза Ріаче» в Археологічному музеї Каталонії.
На фото зображені дві великі грецькі бронзові статуї оголених воїнів V століття до нашої ери, які були виявлені в 1972 році поблизу Ріаче, Італія.
Музей провів 90-хвилинний тур у співпраці з Catalon Naturism Club.
Reuters передає, що веб-сайт музею пообіцяв відвідувачам можливість «помилуватися роботами, які позують в тій самій ситуації, що й вони, повністю оголені та в оточенні інших тіл».
Що відомо про «Бронзу Ріаче»
Бронза Ріаче або Вояки Ріаче - відомий археологічний об'єкт, який підняли з дна моря у 1972 році.
Аквалангіст Стефано Маріоттіні з Риму під час плавання в Іонічному морі побачив під водою людську руку, що його налякало. Проте дослідження місця показало, що рука належить скульптурі.
Археологи знайшли в морі дві статуї вояків - вони повністю оголені і мають подібні пози.
Учені вважають, що статуї були створені в 5 столітті до н. е давньогрецькими майстрами в Греції або Сицилії.
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