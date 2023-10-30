Барселонский музей впервые провел экскурсию для нудистов
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Культура
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Барселонский музей впервые провел экскурсию для нудистов

Музей
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Источник:  Reuters

Мизей в Барселоне совершил специальную экскурсию, во время которой посетители могли отказаться от одежды.

Экскурсия для нудистов в Барселоне

Посетители без одежды посетили выставку фотографий Луиджи Спина “Бронза Риаче” в Археологическом музее Каталонии.

На фото изображены две большие греческие бронзовые статуи обнаженных воинов 5 века до нашей эры, обнаруженные в 1972 году близ Риаче, Италия.

Музей провел 90-минутный тур по сотрудничеству с Catalon Naturism Club.

Мы хотели сделать это более ярким визитом, чем типичной экскурсией с гидом. Мы хотели, чтобы люди, пришедшие посмотреть на это, почувствовали то же, что и работа, на которую они смотрят, — сказал гид Эдгард, также работавший без одежды.

Reuters передает, что веб-сайт музея пообещал посетителям возможность «полюбоваться работами, которые позируют в той же ситуации, что и они, полностью обнажены и в окружении других тел».

(Я чувствую) такую же интенсивность, как во время наблюдения за этим в одежде, но с той разницей, что мы могли бы лучше понять, что обнаженность существовала всегда, и тела не должны быть источником стыда ни для кого, - сказала 59-летняя медицинская работница Марта, посещавшая выставку.

Что известно о «Бронзе Риаче»

Бронза Риаче или Воины Риаче – известный археологический объект, который подняли со дна моря в 1972 году.

Аквалангист Стефано Мариоттини из Рима во время плавания в Ионическом море увидел под водой человеческую руку, что его испугало. Однако исследование места показало, что рука принадлежит скульптуре.

Археологи нашли в море две статуи воинов – они полностью обнажены и имеют подобные позы.

Ученые полагают, что статуи были созданы в 5 веке до н. е древнегреческими мастерами в Греции или Сицилии.

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