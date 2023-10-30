Барселонский музей впервые провел экскурсию для нудистов

Мизей в Барселоне совершил специальную экскурсию, во время которой посетители могли отказаться от одежды.
Экскурсия для нудистов в Барселоне
Посетители без одежды посетили выставку фотографий Луиджи Спина “Бронза Риаче” в Археологическом музее Каталонии.
На фото изображены две большие греческие бронзовые статуи обнаженных воинов 5 века до нашей эры, обнаруженные в 1972 году близ Риаче, Италия.
Музей провел 90-минутный тур по сотрудничеству с Catalon Naturism Club.
Reuters передает, что веб-сайт музея пообещал посетителям возможность «полюбоваться работами, которые позируют в той же ситуации, что и они, полностью обнажены и в окружении других тел».
Что известно о «Бронзе Риаче»
Бронза Риаче или Воины Риаче – известный археологический объект, который подняли со дна моря в 1972 году.
Аквалангист Стефано Мариоттини из Рима во время плавания в Ионическом море увидел под водой человеческую руку, что его испугало. Однако исследование места показало, что рука принадлежит скульптуре.
Археологи нашли в море две статуи воинов – они полностью обнажены и имеют подобные позы.
Ученые полагают, что статуи были созданы в 5 веке до н. е древнегреческими мастерами в Греции или Сицилии.
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