В Украине создали виртуальный Музей похищенных россиянами искусств

В галерее находятся цифровые копии похищенных россиянами произведений искусства из Мариуполя.

Что известно о виртуальном Музее украденного искусства

В нынешней галерее находятся цифровые копии похищенных россиянами произведений искусства из Мариуполя.

Это, в частности, подлинники эскизов Архипа Куинджи, картины Ивана Айвазовского и Николая Дубовского.

Фото – museumofstolen.art

Мы сделали пространство музея доступным из любого устройства и любой точки мира, ведь история должна быть доступна каждому, — пишут создатели виртуального музея. Поделиться

Первая виртуальная экскурсия состоится 27 октября. Для этого нужно заполнить форму, а дальше перейти по ссылке. Как цифровой аватар вы сможете общаться с другими посетителями, рассматривая картины.

Музей создал Linza agency. В планах команды добавить новые «комнаты» Музеев Херсонщины, Сумщины, Черниговщины, Харьковщины и Крыма.

Сколько экспонатов РФ украла у Украины

В мае 2023 года россияне вывезли во временно оккупированный Крым экспонаты из заповедника "Каменная могила" в Запорожской области.

В мае также РФ увезла золотые артефакты византийского периода из музея-заповедника "Херсонес Таврический". В июле 2023 года Союз архитекторов Украины и ЦНС писали, что россияне продолжают проводить незаконные раскопки на территории Херсонеса и готовятся вывезти из заповедника коллекцию.

Из Крыма предметы вывозились в Эрмитаж еще с 1954 года — после того, как Крым стал частью УССР и до 1991 года.

В июне 2023 года работники Херсонского художественного музея имени А. Шовкуненко идентифицировали 50 украденных россиянами экспонатов.

Юристка Регионального центра прав человека Дарья Подгорная в августе 2023 года говорила, что Россия могла вывезти из Украины более полумиллиарда объектов культурного наследия.