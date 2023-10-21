В Україні створили віртуальний Музей викрадених росіянами мистецтв

У галереї знаходяться цифрові копії викрадених росіянами витворів мистецтва з Маріуполя.
Що відомо про віртуальний Музей вкраденого мистецтва
У галереї, яка нині доступна, знаходяться цифрові копії викрадених росіянами витворів мистецтва з Маріуполя.
Це, зокрема, оригінали ескізів Архипа Куїнджі, картини Івана Айвазовського та Миколи Дубовського.
Перша віртуальна екскурсія відбудеться 27 жовтня. Для цього треба заповнити форму, а далі — перейти за посиланням. Як цифровий аватар ви зможете спілкуватися з іншими відвідувачами, водночас розглядаючи картини.
Музей створила Linza agency. В планах команди — додати нові «кімнати» Музеїв Херсонщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Криму.
Скільки пам'яток РФ вкрала в України
У травні 2023 року росіяни вивезли до тимчасово окупованого Криму експонати із заповідника "Кам'яна могила" у Запорізькій області.
У травні також РФ вивезла золоті артефакти візантійського періоду із музею-заповідника "Херсонес Таврійський". У липні 2023-го Спілка архітекторів України та ЦНС писали, що росіяни продовжують проводити незаконні розкопки на території Херсонесу та готуються вивезти із заповідника колекцію.
Загалом із Криму предмети вивозились в Ермітаж ще з 1954 року — після того, як Крим став частиною УРСР і до 1991 року.
У червні 2023-го працівники Херсонського художнього музею імені О. Шовкуненка ідентифікували 50 вкрадених росіянами експонатів.
Юристка Регіонального центру прав людини Дарина Підгорна у серпні 2023 року казала, що Росія могла вивезти з України понад пів мільярда обʼєктів культурної спадщини.
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