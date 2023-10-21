В Україні створили віртуальний Музей викрадених росіянами мистецтв

У галереї знаходяться цифрові копії викрадених росіянами витворів мистецтва з Маріуполя.

Що відомо про віртуальний Музей вкраденого мистецтва

У галереї, яка нині доступна, знаходяться цифрові копії викрадених росіянами витворів мистецтва з Маріуполя.

Це, зокрема, оригінали ескізів Архипа Куїнджі, картини Івана Айвазовського та Миколи Дубовського.

Фото – museumofstolen.art

Ми зробили простір музею доступним з будь-якого пристрою та будь-якої точки світу, адже історія має бути доступною для кожного, — пишуть творці віртуального музею. Поширити

Перша віртуальна екскурсія відбудеться 27 жовтня. Для цього треба заповнити форму, а далі — перейти за посиланням. Як цифровий аватар ви зможете спілкуватися з іншими відвідувачами, водночас розглядаючи картини.

Музей створила Linza agency. В планах команди — додати нові «кімнати» Музеїв Херсонщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Криму.

Скільки пам'яток РФ вкрала в України

У травні 2023 року росіяни вивезли до тимчасово окупованого Криму експонати із заповідника "Кам'яна могила" у Запорізькій області.

У травні також РФ вивезла золоті артефакти візантійського періоду із музею-заповідника "Херсонес Таврійський". У липні 2023-го Спілка архітекторів України та ЦНС писали, що росіяни продовжують проводити незаконні розкопки на території Херсонесу та готуються вивезти із заповідника колекцію.

Загалом із Криму предмети вивозились в Ермітаж ще з 1954 року — після того, як Крим став частиною УРСР і до 1991 року.

У червні 2023-го працівники Херсонського художнього музею імені О. Шовкуненка ідентифікували 50 вкрадених росіянами експонатів.

Юристка Регіонального центру прав людини Дарина Підгорна у серпні 2023 року казала, що Росія могла вивезти з України понад пів мільярда обʼєктів культурної спадщини.