Ракетный удар армии РФ. Одесский художественный музей оценил ущерб

После российского ракетного удара 6 ноября работники Одесского национального художественного музея подсчитали, насколько повреждено здание и экспонаты.
Одесский музей считает убытки
Одесский национальный художественный музей завершил оценку повреждений после последней российской ракетной атаки в Одессу. Работника музея убрали последствия – битые стекла, куски штукатурки на стенах, разрушение в административном корпусе, который находится ближе к точке ракетного удара.
Об этом сотрудники музея сообщили на страницах в соцсетях.
Все, что удается найти, работники музея бережно складывают в пластиковые контейнеры. Отдельно там хранятся частицы портика, забора, стекла. Отдельно – контейнер с остатками российской ракеты, без которой и все предыдущие контейнеры были бы не нужны.
О выполненных работах директор музея Катерина Кулай рассказывает:
Самые ценные объекты – картины – уже показали реставраторам. Серьезных повреждений, уверяют в Музее, они не получили.
Руководство музея стремится открыть его для посетителей уже в начале декабря.
Ракетная атака армии РФ на Одессу
В ночь на 6 ноября Россия атаковала южные регионы четырьмя разными типами ракет: "Оникс", "Искандер-М", Х-31П, Х-59 и беспилотниками.
15 дронов удалось уничтожить, но были и попадания. Одна из ракет упала в центре Одессы, в полусотне метров от Национального художественного музея, образовав большую воронку. Ударная волна повредила дверь и окна Музея, его работники не пострадали.
К моменту нападения основная коллекция Музея была спрятана. 7 ноября Музей собирался праздновать свое 124-летие, в его залах проходили следующие выставки:
"Солнце заходу / Sol occidens" Маргит и Романа Сельских из коллекции Эдуарда Дымшица
"Цветы за отвалами" Бориса Айзенберга
выставка работ Александра Грехова
Black Sea Стаса Желобнюка
"Радость" Владимира Семкива
"Алтарь небесного войска" Альбины Ялозы
"Великие луга, обильные травы" Kinder Album
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