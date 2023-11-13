Ракетный удар армии РФ. Одесский художественный музей оценил ущерб
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Культура
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Ракетный удар армии РФ. Одесский художественный музей оценил ущерб

ONFAM
Одесский музей
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После российского ракетного удара 6 ноября работники Одесского национального художественного музея подсчитали, насколько повреждено здание и экспонаты.

Одесский музей считает убытки

Одесский национальный художественный музей завершил оценку повреждений после последней российской ракетной атаки в Одессу. Работника музея убрали последствия – битые стекла, куски штукатурки на стенах, разрушение в административном корпусе, который находится ближе к точке ракетного удара.

Об этом сотрудники музея сообщили на страницах в соцсетях.

В самом здании музея взрывная волна нанесла наибольший урон дверям и оконным рамам. Большинство из них – аутентичные, заложенные еще при строительстве в начале XIX века.

Выбитые окна в Музее уже закрыли фанерными блоками. Следующая маленькая цель – привести в порядок кровлю и успеть до первого дождя, – говорится в сообщении.

Все, что удается найти, работники музея бережно складывают в пластиковые контейнеры. Отдельно там хранятся частицы портика, забора, стекла. Отдельно – контейнер с остатками российской ракеты, без которой и все предыдущие контейнеры были бы не нужны.

О выполненных работах директор музея Катерина Кулай рассказывает:

За это время мы приняли у себя комиссии и реставраторов, строителей. Была у нас одна международная организация, которая помогла нам разобраться с точки зрения ценных элементов, поврежденных. И уже у нас в разгаре эта уборка.

Самые ценные объекты – картины – уже показали реставраторам. Серьезных повреждений, уверяют в Музее, они не получили.

Составлен акт, и сейчас мы начнем профилактические работы. Не реставрационные, а именно профилактические работы, которые будут готовить коллекцию к продолжению выставки, – объясняет научный руководитель научно-экспозиционного отдела Кирилл Липатов.

Руководство музея стремится открыть его для посетителей уже в начале декабря.

Ракетная атака армии РФ на Одессу

В ночь на 6 ноября Россия атаковала южные регионы четырьмя разными типами ракет: "Оникс", "Искандер-М", Х-31П, Х-59 и беспилотниками.

15 дронов удалось уничтожить, но были и попадания. Одна из ракет упала в центре Одессы, в полусотне метров от Национального художественного музея, образовав большую воронку. Ударная волна повредила дверь и окна Музея, его работники не пострадали.

К моменту нападения основная коллекция Музея была спрятана. 7 ноября Музей собирался праздновать свое 124-летие, в его залах проходили следующие выставки:

  • "Солнце заходу / Sol occidens" Маргит и Романа Сельских из коллекции Эдуарда Дымшица

  • "Цветы за отвалами" Бориса Айзенберга

  • выставка работ Александра Грехова

  • Black Sea Стаса Желобнюка

  • "Радость" Владимира Семкива

  • "Алтарь небесного войска" Альбины Ялозы

  • "Великие луга, обильные травы" Kinder Album

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