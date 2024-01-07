Армия РФ нанесла ракетно-авиационный удар по городу в Сумской области

Город Кролевец на Сумщине принял на себя 7 января вражеские удары. По населенному пункту оккупанты выпустили ракету и дроны "Шахед". Большое количество жилых домов повреждено.
Оккупанты обстреляли Кролевец ракетой и дронами
Российские войска в воскресенье ударили ракетой и "Шахедами" по городу Кролевец Конотопского района Сумщины, повреждены 23 частных дома.
Об этом сообщила в Facebook Сумская областная военная администрация.
На месте работают аварийно-спасательные службы, оказывается вся необходимая помощь людям.
Ночная атака РФ на Украину
Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью захватчики выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из них.
Кроме того, враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.
В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.
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