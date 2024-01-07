Армия РФ нанесла ракетно-авиационный удар по городу в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла ракетно-авиационный удар по городу в Сумской области

Сумская ОВА
Кролевец
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Город Кролевец на Сумщине принял на себя 7 января вражеские удары. По населенному пункту оккупанты выпустили ракету и дроны "Шахед". Большое количество жилых домов повреждено.

Оккупанты обстреляли Кролевец ракетой и дронами

Российские войска в воскресенье ударили ракетой и "Шахедами" по городу Кролевец Конотопского района Сумщины, повреждены 23 частных дома.

Об этом сообщила в Facebook Сумская областная военная администрация.

Сегодня враг нанес ракетно-авиационный удар по городу Кролевец Конотопского района. Российские террористы направили на мирный украинский город ракету и два БПЛА типа "Шахед". Предварительно повреждено 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают аварийно-спасательные службы, оказывается вся необходимая помощь людям.

Ночная атака РФ на Украину

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью захватчики выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из них.

Кроме того, враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.

В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.

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