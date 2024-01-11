Армия РФ обстреляла гостиницу в Харькове. Есть много пострадавших

Сообщают об одиннадцати пострадавших в результате ракетного удара по гостинице Park Hotel в центре Харькова, совершенном российскими оккупационными войсками вечером 10 января.
Армия РФ обстреляла гостиницу в Харькове
Российские оккупанты ударили двумя ракетами возле гостиницы в центре Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Пока известно о 10 пострадавших в результате удара.
Один человек находится в тяжелом состоянии и еще один получил ранения и находится в среднем состоянии. Другие пострадавшие в легком.
Среди пострадавших — журналисты турецкого издания, проживавшие в гостинице.
Ликвидация последствий удара продолжается, спасатели продолжают тушить пожар.
Как позже сообщил Синегубов, предварительно оккупанты ударили ракетами системы С-300. В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей.
На сегодняшний день известно об 11 пострадавших, из них 4 — мужчины в возрасте от 31 до 38 лет, 7 — женщины в возрасте от 23 до 71 года.
Девять пострадавших доставили в медучреждения. В настоящее время один из пострадавших — 35-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов — в среднем и легком, 2 — оказали помощь на месте.
Армия РФ атаковала Харьков
В Харькове в результате ракетного удара российских окупантов сегодня вечером, 10 января, зафиксировано попадание в гражданский объект.
Об этом сообщает харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Глава города отметил, что есть высокая вероятность жертв среди находившихся там людей.
Терехов добавил, что туда уже выехали все службы.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что российская ракетная атака пришлась на Киевский район города.
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