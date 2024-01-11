Армия РФ обстреляла гостиницу в Харькове. Есть много пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла гостиницу в Харькове. Есть много пострадавших

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
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Сообщают об одиннадцати пострадавших в результате ракетного удара по гостинице Park Hotel в центре Харькова, совершенном российскими оккупационными войсками вечером 10 января.

Армия РФ обстреляла гостиницу в Харькове

Российские оккупанты ударили двумя ракетами возле гостиницы в центре Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Очередной акт терроризма против гражданского населения, — написал он.

Пока известно о 10 пострадавших в результате удара.

Один человек находится в тяжелом состоянии и еще один получил ранения и находится в среднем состоянии. Другие пострадавшие в легком.

Среди пострадавших — журналисты турецкого издания, проживавшие в гостинице.

Ликвидация последствий удара продолжается, спасатели продолжают тушить пожар.

Как позже сообщил Синегубов, предварительно оккупанты ударили ракетами системы С-300. В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей.

На сегодняшний день известно об 11 пострадавших, из них 4 — мужчины в возрасте от 31 до 38 лет, 7 — женщины в возрасте от 23 до 71 года.

Девять пострадавших доставили в медучреждения. В настоящее время один из пострадавших — 35-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов — в среднем и легком, 2 — оказали помощь на месте.

Армия РФ атаковала Харьков

В Харькове в результате ракетного удара российских окупантов сегодня вечером, 10 января, зафиксировано попадание в гражданский объект.

Об этом сообщает харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Удар пришелся по гражданскому объекту, — рассказал мэр.

Глава города отметил, что есть высокая вероятность жертв среди находившихся там людей.

На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания, говорится в сообщении.

Терехов добавил, что туда уже выехали все службы.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что российская ракетная атака пришлась на Киевский район города.

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