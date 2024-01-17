Силы ПВО уничтожили 19 из 20 дронов во время атаки РФ. Есть пострадавшие

Ночью 17 января армия РФ атаковала территорию Украины двумя десятками дронов - украинская ПВО смогла уничтожить 19 из них.

Ночная атака российских дронов на Украину 17 января: что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 17 января армия РФ выпустила по Украине 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и две зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгогородской области – в направлении Харькова.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 «шахедов». К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, - сказано в заявлении ВС ВСУ. Поделиться

Кроме того, указано, силы ПВО работали в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей.

Держим небо! Итого – к победе! Поделиться

Что известно о ситуации в регионах по состоянию на утро 17 января

В результате российского обстрела Одессы зафиксированы повреждения гражданской жилищной инфраструктуры, возгорания, есть пострадавшие среди гражданского населения

По предварительным данным, речь идет о трех горожанах.

Эту информацию официально подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Число раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек. Еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Медики оказывают необходимую помощь, - пишет он. Поделиться

Кроме того, Олег Кипер добавил, что из поврежденного дома были эвакуированы 130 гражданских лиц.

Стоит также напомнить, что в Харькове вечером 16 января прогремели взрывы, городской голова Игорь Терехов сообщил о ракетном ударе, известно о 17 пострадавших.

Также указано, что пострадали, по меньшей мере, десять жилых домов.