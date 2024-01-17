Силы ПВО уничтожили 19 из 20 дронов во время атаки РФ. Есть пострадавшие

Ночью 17 января армия РФ атаковала территорию Украины двумя десятками дронов - украинская ПВО смогла уничтожить 19 из них.
Ночная атака российских дронов на Украину 17 января: что известно
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 17 января армия РФ выпустила по Украине 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и две зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгогородской области – в направлении Харькова.
Кроме того, указано, силы ПВО работали в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей.
Что известно о ситуации в регионах по состоянию на утро 17 января
В результате российского обстрела Одессы зафиксированы повреждения гражданской жилищной инфраструктуры, возгорания, есть пострадавшие среди гражданского населения
По предварительным данным, речь идет о трех горожанах.
Эту информацию официально подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Кроме того, Олег Кипер добавил, что из поврежденного дома были эвакуированы 130 гражданских лиц.
Стоит также напомнить, что в Харькове вечером 16 января прогремели взрывы, городской голова Игорь Терехов сообщил о ракетном ударе, известно о 17 пострадавших.
Также указано, что пострадали, по меньшей мере, десять жилых домов.
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