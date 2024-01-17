Силы ПВО уничтожили 19 из 20 дронов во время атаки РФ. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 19 из 20 дронов во время атаки РФ. Есть пострадавшие

Воздушные Силы ВСУ
Одесса после удара РФ
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Ночью 17 января армия РФ атаковала территорию Украины двумя десятками дронов - украинская ПВО смогла уничтожить 19 из них.

Ночная атака российских дронов на Украину 17 января: что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 17 января армия РФ выпустила по Украине 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и две зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгогородской области – в направлении Харькова.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 «шахедов». К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, - сказано в заявлении ВС ВСУ.

Кроме того, указано, силы ПВО работали в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей.

Держим небо! Итого – к победе!

Что известно о ситуации в регионах по состоянию на утро 17 января

В результате российского обстрела Одессы зафиксированы повреждения гражданской жилищной инфраструктуры, возгорания, есть пострадавшие среди гражданского населения

По предварительным данным, речь идет о трех горожанах.

Эту информацию официально подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Число раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек. Еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Медики оказывают необходимую помощь, - пишет он.

Кроме того, Олег Кипер добавил, что из поврежденного дома были эвакуированы 130 гражданских лиц.

Стоит также напомнить, что в Харькове вечером 16 января прогремели взрывы, городской голова Игорь Терехов сообщил о ракетном ударе, известно о 17 пострадавших.

Также указано, что пострадали, по меньшей мере, десять жилых домов.

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