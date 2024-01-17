Україна вперше застосувала гібридну систему ППО

Уночі 17 січня українські воїни успішно застосували "гібридну" протиповітряну оборону. Їм вдалося знищити російський "Шахед" на відстані 9 кілометрів.

Саморобна українська ППО уже стала на захист неба

Інформацію про застосування гібридної ППО офіційно підтвердив очільник Міністерства Міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За його словами, щоб створити саморобну ППО українські фахівці вирішили взяти радянські компоненти, а також західні ракети.

Або ж навпаки - брали західні установки і застосовували до них радянські ракети.

Я радий повідомити, що одна з таких систем була вперше сьогодні вночі успішно використана. Ми за дев'ять кілометрів сьогодні збили Шахед, і це перше успішне використання такої системи…Я дуже радий, що ми розгорнули її на полі бою, захищаючи наше небо та наших людей, - заявив український міністр. Поширити

Варто зазначити, що Олександр Камишін не уточнив, про яку систему мовить. Цілком можливо, що це проєкт FrankenSAM.

Що відомо про результати роботи української ППО 17 січня

У ніч на 17 січня Росія влаштувала нову атаку дронів на Україну.

Країна-агресорка випустила 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та дві зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгогородської обл. — у напрямку Харкова.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів». До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Поширити

Згідно з останніми даними, в результаті атаки ворога в Одесі постраждали троє цивільних. Ще про 17 поранених повідомляється у Харкові.