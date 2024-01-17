Україна вперше застосувала гібридну систему ППО

Уночі 17 січня українські воїни успішно застосували "гібридну" протиповітряну оборону. Їм вдалося знищити російський "Шахед" на відстані 9 кілометрів.
Саморобна українська ППО уже стала на захист неба
Інформацію про застосування гібридної ППО офіційно підтвердив очільник Міністерства Міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
За його словами, щоб створити саморобну ППО українські фахівці вирішили взяти радянські компоненти, а також західні ракети.
Або ж навпаки - брали західні установки і застосовували до них радянські ракети.
Варто зазначити, що Олександр Камишін не уточнив, про яку систему мовить. Цілком можливо, що це проєкт FrankenSAM.
Що відомо про результати роботи української ППО 17 січня
У ніч на 17 січня Росія влаштувала нову атаку дронів на Україну.
Країна-агресорка випустила 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та дві зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгогородської обл. — у напрямку Харкова.
Згідно з останніми даними, в результаті атаки ворога в Одесі постраждали троє цивільних. Ще про 17 поранених повідомляється у Харкові.
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