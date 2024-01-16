Сили ППО успішно відпрацювали по російській ракеті в Кіровоградській області — ОВА

Сили протиповітряної оборони в Кіровоградській області сьогодні, 16 січня, успішно відпрацювали по російській ракеті.

ППО успішно відпрацювали по російській ракеті в Кіровоградській області

За його словами, чергова ворожа ракетна атака не оминула Кіровоградську область.

Захисники неба відпрацювали, — написав очільник області. Поширити

Райкович додав, що попередньо — без руйнувань і постраждалих.

Обстріли України

Росія регулярно обстрілює населені пункти в різних областях України з артилерії, авіації, а також б'є ракетами.

Сьогодні повідомлялось, що у Херсоні через обстріли росіян рух тролейбусів на маршруті № 1 тимчасово зупинено.

Вчора російська армія завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди.

Армія РФ безуспішно намагається пробити українську ППО

Як зазначає ISW з відсилкою на російського блогера російські війська останнім часом завдавали ударів по Україні з використанням різних типів ракет, зокрема гіперзвукових балістичних ракет Х-47 "Кинджал".

Блогер також стверджує, що російські сили запустили невизначені повітряні приманки та безпілотники Shahed для обходу українських систем протиповітряної оборони, щоб російські сили могли завдати успішних ракетних ударів.

Водночас експерти ISW спостерігали, як російські сили експериментували з різними комбінаціями ударів безпілотників і ракет, намагаючись пробити захист українських систем протиповітряної оборони, адже українські сили адаптувалися до російських ударних схем.

Росія, можливо, нарощує зусилля з отримання балістичних ракет з-за кордону, адже за деяких обставин, цей тип ракет може бути більш успішним в ураженні цілей в Україні, — йдеться в аналізі. Поширити

14 січня речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що санкції, ймовірно, погіршать якість російських ракет. Це може ще більше перешкодити здатності Росії завдати успішної серії ударів по Україні.