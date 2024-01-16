Силы ПВО успешно отработали по российской ракете в Кировоградской области — ПВО

Силы противовоздушной обороны в Кировоградской области сегодня, 16 января, успешно отработали по российской ракете.

ПВО успешно отработали по российской ракете в Кировоградской области

По его словам, очередная вражеская ракетная атака не обошла стороной Кировоградскую область.

Защитники неба отработали, — написал глава области. Поделиться

Райкович добавил, что предварительно без разрушений и пострадавших.

Обстрелы Украины

Россия регулярно обстреливает населенные пункты в разных областях Украины по артиллерии, авиации, а также бьет ракетами.

Сегодня сообщалось, что в Херсоне из-за обстрелов россиян движение троллейбусов на маршруте № 1 временно остановлено.

Вчера российская армия нанесла удары по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате обрушился подъезд многоэтажки, пострадали люди.

Армия РФ безуспешно пытается пробить украинскую ПВО

Как отмечает ISW с отсылкой на российского блоггера, российские войска в последнее время наносили удары по Украине с использованием различных типов ракет, в частности гиперзвуковых баллистических ракет Х-47 "Кинжал".

Блогер также утверждает, что российские силы запустили неопределенные воздушные приманки и беспилотники Shahed для обхода украинских систем противовоздушной обороны, чтобы российские силы могли нанести успешные ракетные удары.

В то же время эксперты ISW наблюдали, как российские силы экспериментировали с разными комбинациями ударов беспилотников и ракет, пытаясь пробить защиту украинских систем противовоздушной обороны, ведь украинские силы адаптировались к российским ударным схемам.

Россия, возможно, наращивает усилия по получению баллистических ракет из-за границы, ведь при некоторых обстоятельствах этот тип ракет может быть более успешным в поражении целей в Украине, говорится в анализе. Поделиться

14 января спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что санкции, вероятно, ухудшат качество российских ракет. Это может еще больше помешать способности России нанести успешную серию ударов по Украине.