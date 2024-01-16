Силы ПВО успешно отработали по российской ракете в Кировоградской области — ПВО

Силы противовоздушной обороны в Кировоградской области сегодня, 16 января, успешно отработали по российской ракете.
ПВО успешно отработали по российской ракете в Кировоградской области
По его словам, очередная вражеская ракетная атака не обошла стороной Кировоградскую область.
Райкович добавил, что предварительно без разрушений и пострадавших.
Обстрелы Украины
Россия регулярно обстреливает населенные пункты в разных областях Украины по артиллерии, авиации, а также бьет ракетами.
Сегодня сообщалось, что в Херсоне из-за обстрелов россиян движение троллейбусов на маршруте № 1 временно остановлено.
Вчера российская армия нанесла удары по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате обрушился подъезд многоэтажки, пострадали люди.
Армия РФ безуспешно пытается пробить украинскую ПВО
Как отмечает ISW с отсылкой на российского блоггера, российские войска в последнее время наносили удары по Украине с использованием различных типов ракет, в частности гиперзвуковых баллистических ракет Х-47 "Кинжал".
Блогер также утверждает, что российские силы запустили неопределенные воздушные приманки и беспилотники Shahed для обхода украинских систем противовоздушной обороны, чтобы российские силы могли нанести успешные ракетные удары.
В то же время эксперты ISW наблюдали, как российские силы экспериментировали с разными комбинациями ударов беспилотников и ракет, пытаясь пробить защиту украинских систем противовоздушной обороны, ведь украинские силы адаптировались к российским ударным схемам.
14 января спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что санкции, вероятно, ухудшат качество российских ракет. Это может еще больше помешать способности России нанести успешную серию ударов по Украине.
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