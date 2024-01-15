В США указали на безуспешные попытки РФ пробить украинскую ПВО

Российские войска продолжают экспериментировать и адаптировать свои пакеты ударов ракет и беспилотников по Украине, пытаясь пробить украинскую ПВО.

Армия РФ безуспешно пытается пробить украинскую ПВО

Как отмечает ISW с отсылкой на российского блоггера, российские войска в последнее время наносили удары по Украине с использованием различных типов ракет, в частности гиперзвуковых баллистических ракет Х-47 "Кинжал".

Блогер также утверждает, что российские силы запустили неопределенные воздушные приманки и беспилотники Shahed для обхода украинских систем противовоздушной обороны, чтобы российские силы могли нанести успешные ракетные удары.

В то же время эксперты ISW наблюдали, как российские силы экспериментировали с разными комбинациями ударов беспилотников и ракет, пытаясь пробить защиту украинских систем противовоздушной обороны, ведь украинские силы адаптировались к российским ударным схемам.

Россия, возможно, наращивает усилия по получению баллистических ракет из-за границы, ведь при некоторых обстоятельствах этот тип ракет может быть успешнее в поражении целей в Украине, — говорится в анализе. Поделиться

14 января спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что санкции, вероятно, ухудшат качество российских ракет. Это может еще больше помешать способности России нанести успешную серию ударов по Украине.

Масштабный обстрел Украины 13 января

13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Военные агрессора выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС, противокорабельные ракеты Х-22/32 из бомбардировщиков Ту-22М3 и аэробалистические "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К.

В общей сложности было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

В частности, из шести выпущенных по Украине аэробалистических "Кинжалов", три не достигли своей цели. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Ранее в ISW отметили, что украинское ПВО эффективно адаптируется к ударам РФ.