Зеленский анонсировал очередные хорошие новости по ПВО — видео

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сказал, что у украинских военных будет больше дронов, ракет и средств РЭБ. Также ожидаются новости по ПВО.

Зеленский анонсировал больше дронов и ПВО

Зеленский сказал, что первые две недели этого года уже добавили Украине силы и возможности. В частности, объявлены новые пакеты поддержки для украинской армии.

Есть очень нужные договоренности о совместном производстве оружия и снарядов, особенно чувствительный вопрос — дроны. Дронов будет больше. Готовим очередные хорошие новости по ПВО. Помним и о ракетах, и о РЭБ — средствах радиоэлектронной борьбы — будет больше. И неизменно, месяц за месяцем наращиваем наше украинское производство артиллерии. Поделиться

Встреча в Давосе

Также президент поблагодарил каждого лидера и каждую страну, которые принимают участие во встречах советников лидеров государств по Формуле мира. Сегодня в Давосе состоялась уже четвертая встреча.

Хозяева России думают, что они якобы способны насилием и террором, своей ложью и жестокостью навязать какой-то другой, хищнический мировой порядок — без правил, без гарантий безопасности. Именно такую их уверенность — уверенность убийц — мы все уменьшаем. Каждая встреча — ради нормального международного права. Поделиться

Зеленский сказал, что ожидает детальный отчет украинской команды по поводу состоявшихся дискуссий.

Также сегодня начались переговоры с Румынией о гарантиях безопасности для Украины. По словам президента, это уже девятое государство, с которым ведется такая двусторонняя работа.