Зеленский анонсировал очередные хорошие новости по ПВО — видео

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сказал, что у украинских военных будет больше дронов, ракет и средств РЭБ. Также ожидаются новости по ПВО.
Зеленский анонсировал больше дронов и ПВО
Зеленский сказал, что первые две недели этого года уже добавили Украине силы и возможности. В частности, объявлены новые пакеты поддержки для украинской армии.
Встреча в Давосе
Также президент поблагодарил каждого лидера и каждую страну, которые принимают участие во встречах советников лидеров государств по Формуле мира. Сегодня в Давосе состоялась уже четвертая встреча.
Зеленский сказал, что ожидает детальный отчет украинской команды по поводу состоявшихся дискуссий.
Также сегодня начались переговоры с Румынией о гарантиях безопасности для Украины. По словам президента, это уже девятое государство, с которым ведется такая двусторонняя работа.
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