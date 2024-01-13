Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки ПВО, ракет и дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки ПВО, ракет и дронов

Дмитрий Кулеба
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Источник:  МИД Франции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с французским коллегой Стефаном Сежурном. Он прибыл 13 января с визитом в Киев.

Что обсудили Кулеба с главой МИД Франции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первый визит новоназначенного главы МИД Франции Стефана Сежурне именно в Киев является "свидетельством важного места Украины в приоритетах французской политики".

Важно, что Стефан Сежурне совершил свой первый визит именно в Украину буквально на второй день после назначения. Насколько мне известно, что впервые в истории французской дипломатии после Второй мировой войны первый визит ее глава совершает именно в Украину, и это тоже свидетельство важного места Украины в приоритетах французской политики, - сказал украинский министр.

Глава украинского МИД добавил, что обсудил с Сежурном календарь международных мероприятий на январь-июнь этого года. По его словам, в этот период должны состояться "конкретные шаги на пути Украины к членству в ЕС".

Мне приятно, что эти вопросы полностью совпадают со взглядами моего французского коллеги (Стефана Сежурное – ред.). И мы договорились, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдать конкретные шаги на этом пути, — сказал Кулеба.

Кулеба обсудил с французским коллегой поставки оружия

По словам главы украинского МИД, стороны обсудили "дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки в Украину дронов". Также Париж и Киев затронули двустороннее оборонное сотрудничество.

Сегодня мы договорились, что будем работать для создания максимально благоприятных условий для наших оборонных компаний, прежде всего, в юридической сфере для того, чтобы юридические, финансовые условия взаимодействия между ними были максимально благоприятными, и они смогли производить как можно больше оружия, — добавил Кулеба.

Среди других тем общения Кулебы и Сежурне были вопросы замороженных активов России и создания спецтрибунала по поводу преступления российской агрессии.

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