Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки ПВО, ракет и дронов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с французским коллегой Стефаном Сежурном. Он прибыл 13 января с визитом в Киев.
Что обсудили Кулеба с главой МИД Франции
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первый визит новоназначенного главы МИД Франции Стефана Сежурне именно в Киев является "свидетельством важного места Украины в приоритетах французской политики".
Глава украинского МИД добавил, что обсудил с Сежурном календарь международных мероприятий на январь-июнь этого года. По его словам, в этот период должны состояться "конкретные шаги на пути Украины к членству в ЕС".
Кулеба обсудил с французским коллегой поставки оружия
По словам главы украинского МИД, стороны обсудили "дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки в Украину дронов". Также Париж и Киев затронули двустороннее оборонное сотрудничество.
Среди других тем общения Кулебы и Сежурне были вопросы замороженных активов России и создания спецтрибунала по поводу преступления российской агрессии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-