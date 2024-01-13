Кулеба обговорив з очільником МЗС Франції постачання ППО, ракет та дронів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з французьким колегою Стефаном Сежурне. Він прибув 13 січня з візитом до Києва.
Що обговорили Кулеба з очільником МЗС Франції
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перший візит новопризначеного очільника МЗС Франції Стефана Сежурне саме до Києва є "свідченням важливого місця України в пріоритетах французької політики".
Очільник українського МЗС додав, що обговорив із Сежурне календар міжнародних заходів на січень-червень цього року. За його словами у цей період мають відбутися "конкретні кроки на шляху України до членства в ЄС".
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання зброї
За словами голови українського МЗС, сторони обговорили "подальше постачання систем і ракет для захисту українського неба, а також постачання до України дронів". Також Париж і Київ торкнулись двосторонньої оборонної співпраці.
Серед інших тем спілкування Кулеби й Сежурне були питання заморожених активів Росії та створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.
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