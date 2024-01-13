Кулеба обговорив з очільником МЗС Франції постачання ППО, ракет та дронів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з французьким колегою Стефаном Сежурне. Він прибув 13 січня з візитом до Києва.

Що обговорили Кулеба з очільником МЗС Франції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перший візит новопризначеного очільника МЗС Франції Стефана Сежурне саме до Києва є "свідченням важливого місця України в пріоритетах французької політики".

Важливо, що Стефан Сежурне здійснив свій перший візит саме до України буквально на другий день після призначення. Наскільки мені відомо, що вперше в історії французької дипломатії після Другої світової війни перший візит її глава здійснює саме до України, і це теж свідчення важливого місця України в пріоритетах французької політики, — сказав український міністр. Поширити

Очільник українського МЗС додав, що обговорив із Сежурне календар міжнародних заходів на січень-червень цього року. За його словами у цей період мають відбутися "конкретні кроки на шляху України до членства в ЄС".

Мені приємно, що ці питання повністю збігаються з поглядами мого французького колеги (Стефана Сежурне — ред.). І ми домовились, що Франція буде підтримувати не просто інтеграцію України в ЄС, а дотримуватись конкретних кроків на цьому шляху, — сказав Кулеба. Поширити

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання зброї

За словами голови українського МЗС, сторони обговорили "подальше постачання систем і ракет для захисту українського неба, а також постачання до України дронів". Також Париж і Київ торкнулись двосторонньої оборонної співпраці.

Сьогодні ми домовились, що працюватимемо для створення максимально сприятливих умов для наших оборонних компаній насамперед в юридичній сфері для того, щоб юридичні, фінансові умови взаємодії між ними були максимально сприятливими, і вони змогли виробляти якомога більше зброї, — додав Кулеба. Поширити

Серед інших тем спілкування Кулеби й Сежурне були питання заморожених активів Росії та створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.