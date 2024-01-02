Кулеба анонсував доленосне рішення проти Росії у 2024

За словами шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, він фіксує прогрес у питанні конфіскації російських активів на користь України.

Російські заморожені активи все-таки можуть конфіскувати

Очільник МЗС прогнозує, що протягом 2024 року вдасться схвалити єдині правові рамки для цього.

Як зазначає дипломат, Штати та ЄС уже мають напрацювання щодо використання суверенних активів РФ.

Ба більше, зазначається, що окремі держави уже ухвалили власні рішення, які створюють механізм передання грошей Україні.

Тому тепер ми перебуваємо вже на другій фазі, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку. Тобто мають бути створені єдині правила для країн Європейського Союзу, для країн "Групи семи”, – наголосив Дмитро Кулеба. Поширити

Журналісти поцікавилися у шефа української дипломатії, коли можна очікувати ухвалення цієї правової рамки.

За його словами, це станеться уже в 2024 році.

Він звернув увагу на те, що ще буквально декілька місяців тому ми були дуже далеко навіть від ухвалення цієї рамки.

А зараз уже на рівні G7, на рівні Європейського Союзу обговорюється схвалення конкретних правових норм. Тому ми впритул наблизились до створення правового регулювання для передачі російських активів, – пояснив дипломат. Поширити

Проблеми в США підштовхнули світ до конфіскації заморожених російських активів

Як уже згадувалося раніше, команда американського лідера Джо Байдена активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, заморожених на території західних країн.

Це сталося на тлі небажання конгресменів надати багатомільярдну допомогу Україні.

Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада.