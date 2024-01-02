Кулеба анонсировал судьбоносное решение против России в 2024 году

По словам шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, он фиксирует прогресс в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины.

Российские замороженные активы все-таки могут конфисковать

Глава МИД прогнозирует, что в течение 2024 года удастся одобрить единые правовые рамки для этого.

Как отмечает дипломат, у Штатов и ЕС уже есть наработки по использованию суверенных активов РФ.

Более того, сообщается, что отдельные государства уже приняли собственные решения, которые создают механизм передачи денег Украине.

Поэтому теперь мы уже на второй фазе, когда все усилия должны быть сведены в единую правовую рамку. То есть, должны быть созданы единые правила для стран Европейского Союза, для стран "Группы семи", – отметил Дмитрий Кулеба. Поделиться

Журналисты поинтересовались у шефа украинской дипломатии, когда можно ожидать принятия этой правовой рамки.

По его словам, это произойдет уже в 2024 году.

Он обратил внимание на то, что еще буквально несколько месяцев назад мы были очень далеко даже от принятия этой рамки.

Сейчас уже на уровне G7, на уровне Европейского Союза обсуждается одобрение конкретных правовых норм. Поэтому мы вплотную приблизились к созданию правового регулирования для передачи российских активов, – объяснил дипломат. Поделиться

Проблемы в США подтолкнули мир к конфискации замороженных российских активов

Как уже упоминалось ранее, команда американского лидера Джо Байдена активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран.

Это произошло на фоне нежелания конгрессменов оказать многомиллиардную помощь Украине.

Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский совет.