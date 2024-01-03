Франція вирішила змінити тактику надання озброєнь Україні
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Франція вирішила змінити тактику надання озброєнь Україні

прапор Франції
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Джерело:  online.ua

Офіційний Париж дійшов висновку, що хоче виробляти більше зброї в Україні, а не тільки передавати її коштом пожертвувань або закупівель.

Французька зброя для України: що може змінитися

За словами французького посла в Україні Гаеля Вейсьєра, підтримка України з боку офіційного Парижа поступово змінюватиме свій характер.

Дипломат пояснив, що ключовою ціллю команди Еммануеля Макрона є виробництво більшої кількості зброї в Україні, а не просто пожертви чи закупівлі.

Він також вкотре пообіцяв, що підтримка Києва Парижем у постачанні військового обладнання триватиме, однак звернув увагу на те, що для переходу від однієї стратегії до іншої потрібен певний час.

Більше того, це бачення підтримують на політичному рівні, зокрема (міністерка закордонних справ) Катрін Колонна, яка регулярно відвідує Україну, здійснивши вже п'ять візитів до країни, – підкреслив Гаель Вейсьєр.

Як стверджує посол, наразі триває підготовка до візиту очільниці МЗС Франції в Україну.

Про особисті перемовини французького та українського лідерів станом на сьогодні не йдеться.

Наразі ми працюємо над шостим візитом Катрін Колонни, який відбудеться найближчими днями. Я поки що не можу назвати дату, але це буде найближчими днями. І, звичайно, ми також працюємо над іншими візитами. Найважливіше – щодня демонструвати близькість і солідарність Франції, – зазначив посол.

РФ намагається послабити підтримку України у Франції

Нещодавно виданню The Washington Post вдалося дізнатися, що Росія сконцентрувала свої зусилля на підриві французької підтримки України.

Кремлівські документи, отримані європейською спецслужбою, показують, що Сергєй Кирієнко, перший заступник голови адміністрації президента Владіміра Путіна, доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичному розбрату у Франції через соціальні мережі і французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів.

Команда Путіна переконана, що ослаблення підтримки України - це ключ до перемоги у війні.

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