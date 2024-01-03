Франція вирішила змінити тактику надання озброєнь Україні

Офіційний Париж дійшов висновку, що хоче виробляти більше зброї в Україні, а не тільки передавати її коштом пожертвувань або закупівель.
Французька зброя для України: що може змінитися
За словами французького посла в Україні Гаеля Вейсьєра, підтримка України з боку офіційного Парижа поступово змінюватиме свій характер.
Дипломат пояснив, що ключовою ціллю команди Еммануеля Макрона є виробництво більшої кількості зброї в Україні, а не просто пожертви чи закупівлі.
Він також вкотре пообіцяв, що підтримка Києва Парижем у постачанні військового обладнання триватиме, однак звернув увагу на те, що для переходу від однієї стратегії до іншої потрібен певний час.
Як стверджує посол, наразі триває підготовка до візиту очільниці МЗС Франції в Україну.
Про особисті перемовини французького та українського лідерів станом на сьогодні не йдеться.
РФ намагається послабити підтримку України у Франції
Нещодавно виданню The Washington Post вдалося дізнатися, що Росія сконцентрувала свої зусилля на підриві французької підтримки України.
Команда Путіна переконана, що ослаблення підтримки України - це ключ до перемоги у війні.
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