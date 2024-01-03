Франция решила изменить тактику предоставления оружия Украине

Официальный Париж пришел к выводу, что хочет производить больше оружия в Украине, а не только передавать его на средства пожертвований или закупок.

Французское оружие для Украины: что может измениться

По словам французского посла в Украине Гаэля Вейсьера, поддержка Украины со стороны официального Парижа будет постепенно менять свой характер.

Дипломат объяснил, что ключевой целью команды Эммануэля Макрона является производство большего количества оружия в Украине, а не просто пожертвования или закупки.

Он также в очередной раз пообещал, что поддержка Киева Парижем в поставке военного оборудования будет продолжаться, однако обратил внимание на то, что для перехода от одной стратегии к другой нужно время.

Более того, это видение поддерживают на политическом уровне, в частности (министр иностранных дел) Катрин Колонна, регулярно посещающая Украину. Она совершила уже пять визитов в страну, – подчеркнул Гаэль Вейсьер. Поделиться

Как утверждает посол, сейчас идет подготовка к новому визиту главы МИД Франции в Украину.

О личных переговорах французского и украинского лидеров на сегодняшний день речь не идет.

Сейчас мы работаем над шестым визитом Катрин Колонны, который состоится в ближайшие дни. Я пока не могу назвать дату, но это будет в ближайшие дни. И, конечно, мы тоже работаем над другими визитами. Самое важное – каждый день демонстрировать близость и солидарность Франции, – отметил посол. Поделиться

РФ пытается ослабить поддержку Украины во Франции

Недавно изданию The Washington Post удалось узнать, что Россия сконцентрировала свои усилия на подрыве французской поддержки Украины.

Кремлевские документы, полученные европейской спецслужбой, показывают, что Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента Владимира Путина, поручил кремлевским политтехнологам содействовать политическому раздору во Франции через социальные сети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов. Поделиться

Команда Путина убеждена, что ослабление поддержки Украины – это ключ к победе в войне.