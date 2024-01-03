Франция решила изменить тактику предоставления оружия Украине

Официальный Париж пришел к выводу, что хочет производить больше оружия в Украине, а не только передавать его на средства пожертвований или закупок.
Французское оружие для Украины: что может измениться
По словам французского посла в Украине Гаэля Вейсьера, поддержка Украины со стороны официального Парижа будет постепенно менять свой характер.
Дипломат объяснил, что ключевой целью команды Эммануэля Макрона является производство большего количества оружия в Украине, а не просто пожертвования или закупки.
Он также в очередной раз пообещал, что поддержка Киева Парижем в поставке военного оборудования будет продолжаться, однако обратил внимание на то, что для перехода от одной стратегии к другой нужно время.
Как утверждает посол, сейчас идет подготовка к новому визиту главы МИД Франции в Украину.
О личных переговорах французского и украинского лидеров на сегодняшний день речь не идет.
РФ пытается ослабить поддержку Украины во Франции
Недавно изданию The Washington Post удалось узнать, что Россия сконцентрировала свои усилия на подрыве французской поддержки Украины.
Команда Путина убеждена, что ослабление поддержки Украины – это ключ к победе в войне.
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