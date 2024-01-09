Макрон призначив наймолодшого прем′єр-міністра Франції

9 січня офіційно стало відомо, що 34-річний Габріель Атталь став наймолодшим головою уряду в історії Франції. Це рішення ухвалив президент країни Еммануель Макрон.
Наймолодший прем′єр-міністр Франції: що відомо про Габріеля Атталя
Атталь змінив на посту глави уряду Елізабет Борн, яка 8 січня подала у відставку.
Французькі журналісти звертають увагу на те, що оголошення про призначення стало логічною кульмінацією десяти днів вагань і змін на найвищому державному рівні Франції.
Протягом усього цього гасу лідер держави Еммануель Макрон демонстрував нерішучість.
Як вдалося дізнатися ЗМІ, президент розглядав на посаду прем’єра міністра збройних сил Себастьєна Лекорню, а також ексміністра сільського господарства Жюльєна Денорманді.
Проте свій вибір Макрон зупинив саме на Атталі.
Варто зазначити, що доволі довго Атталя також розглядали як ключового претендента на посаду мера Парижа у 2026 році або навіть на президентську посаду у 2027 році.
Згідно з даними опитування Le Figaro, третина французів переконані в тому, що саме він є найкращим кандидатом з-поміж чинних французьких урядовців на посаду прем’єр-міністра.
Відставка прем’єр-міністерки Франції Елізабет Борн: останні подробиці
8 січня Елізабет Борн подала до Єлисейського палацу заяву про відставку.
Разом з нею у відставку йде увесь склад уряду республіки.
За словами журналістів, це рішення було спровоковане невдоволенням населення реформами команди Еммануеля Макрона.
Що важливо розуміти, 62-річна Елізабет Борн була призначена на посаду голови уряду Франції у травні 2022 року, після перемоги президента на виборах, і стала другою жінкою на цій посаді в історії країни.
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