Макрон призначив наймолодшого прем′єр-міністра Франції

9 січня офіційно стало відомо, що 34-річний Габріель Атталь став наймолодшим головою уряду в історії Франції. Це рішення ухвалив президент країни Еммануель Макрон.

Наймолодший прем′єр-міністр Франції: що відомо про Габріеля Атталя

Атталь змінив на посту глави уряду Елізабет Борн, яка 8 січня подала у відставку.

Французькі журналісти звертають увагу на те, що оголошення про призначення стало логічною кульмінацією десяти днів вагань і змін на найвищому державному рівні Франції.

Протягом усього цього гасу лідер держави Еммануель Макрон демонстрував нерішучість.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, президент розглядав на посаду прем’єра міністра збройних сил Себастьєна Лекорню, а також ексміністра сільського господарства Жюльєна Денорманді.

Проте свій вибір Макрон зупинив саме на Атталі.

Маючи відмінний імідж у громадській думці, Габріель Атталь бездоганно працював з початку навчального року у вересні. Він відзначився низкою популярних рішень, таких як заборона носіння абая в школі, проактивна політика проти шкільного булінгу, кінець єдиної середньої школи, експерименти з формою та другорічництвом. Поширити

Варто зазначити, що доволі довго Атталя також розглядали як ключового претендента на посаду мера Парижа у 2026 році або навіть на президентську посаду у 2027 році.

Згідно з даними опитування Le Figaro, третина французів переконані в тому, що саме він є найкращим кандидатом з-поміж чинних французьких урядовців на посаду прем’єр-міністра.

Відставка прем’єр-міністерки Франції Елізабет Борн: останні подробиці

8 січня Елізабет Борн подала до Єлисейського палацу заяву про відставку.

Разом з нею у відставку йде увесь склад уряду республіки.

За словами журналістів, це рішення було спровоковане невдоволенням населення реформами команди Еммануеля Макрона.

Що важливо розуміти, 62-річна Елізабет Борн була призначена на посаду голови уряду Франції у травні 2022 року, після перемоги президента на виборах, і стала другою жінкою на цій посаді в історії країни.