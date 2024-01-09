Макрон призначив наймолодшого прем′єр-міністра Франції
Категорія
Політика
Дата публікації

Макрон призначив наймолодшого прем′єр-міністра Франції

Габріель Атталь
Read in English
Джерело:  Le Figaro

9 січня офіційно стало відомо, що 34-річний Габріель Атталь став наймолодшим головою уряду в історії Франції. Це рішення ухвалив президент країни Еммануель Макрон.

Наймолодший прем′єр-міністр Франції: що відомо про Габріеля Атталя

Атталь змінив на посту глави уряду Елізабет Борн, яка 8 січня подала у відставку.

Французькі журналісти звертають увагу на те, що оголошення про призначення стало логічною кульмінацією десяти днів вагань і змін на найвищому державному рівні Франції.

Протягом усього цього гасу лідер держави Еммануель Макрон демонстрував нерішучість.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, президент розглядав на посаду прем’єра міністра збройних сил Себастьєна Лекорню, а також ексміністра сільського господарства Жюльєна Денорманді.

Проте свій вибір Макрон зупинив саме на Атталі.

Маючи відмінний імідж у громадській думці, Габріель Атталь бездоганно працював з початку навчального року у вересні. Він відзначився низкою популярних рішень, таких як заборона носіння абая в школі, проактивна політика проти шкільного булінгу, кінець єдиної середньої школи, експерименти з формою та другорічництвом.

Варто зазначити, що доволі довго Атталя також розглядали як ключового претендента на посаду мера Парижа у 2026 році або навіть на президентську посаду у 2027 році.

Згідно з даними опитування Le Figaro, третина французів переконані в тому, що саме він є найкращим кандидатом з-поміж чинних французьких урядовців на посаду прем’єр-міністра.

Відставка прем’єр-міністерки Франції Елізабет Борн: останні подробиці

8 січня Елізабет Борн подала до Єлисейського палацу заяву про відставку.

Разом з нею у відставку йде увесь склад уряду республіки.

За словами журналістів, це рішення було спровоковане невдоволенням населення реформами команди Еммануеля Макрона.

Що важливо розуміти, 62-річна Елізабет Борн була призначена на посаду голови уряду Франції у травні 2022 року, після перемоги президента на виборах, і стала другою жінкою на цій посаді в історії країни.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Франція висунула Китаю жорстку вимогу щодо України
Катрін Колонна
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Франція вирішила змінити тактику надання озброєнь Україні
прапор Франції
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Франція назвала вибухи в Бєлгороді правом України на самооборону. У РФ образилися
Франція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм