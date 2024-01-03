Франція назвала вибухи в Бєлгороді правом України на самооборону. У РФ образилися
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Політика
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Франція назвала вибухи в Бєлгороді правом України на самооборону. У РФ образилися

Франція
Джерело:  МЗС Франції

У Франції прокоментували вибухи у Бєлгороді, нагадавши, що агресором є Росія, а Україна діє в порядку самооборони.

Франція прокоментувала удари по Бєлгороду

Під час брифінгу представник МЗС Франції прокоментував обстріл російського міста Бєлгород 30 грудня, який, за словами РФ, здійснила Україна з використанням "касетних снарядів".

Існує держава-агресор, Росія, яка здійснює стратегію терору шляхом навмисних ударів по основних об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право, і Україна, яка діє в порядку самооборони, відповідно до Статті 51 Статуту ООН.

Представник МЗС додав, що РФ має можливість “покласти край війні та людським трагедіям, які її супроводжують, за що вона несе повну відповідальність”.

Для цього вона має вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України. Це є необхідною умовою для відновлення міцного миру та збереження міжнародного порядку, заснованого на праві.

Реакція РФ на слова МЗС Франції

Заступник секретаря російської Ради безпеки та колишній президент РФ Дмитро Медведєв образився на заяву МЗС Франції.

Поплічник Путіна опублікував гнівний допис на своєму Телеграм-каналі, де використав багато нецензурної лексики.

Медведєв стверджує, що росіяни “ніколи не любили французів", тому що вони "типу жабники, воювали з нами", й назвав їх "п-ри".

І зараз переконалися в цьому. Написав МЗС Франції. Удар по Бєлгороду із застосуванням касетного боєприпасу – це "право на самооборону". Мразота. Виб*ядки. Виродки, - написав Медведєв.

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