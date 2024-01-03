Франція назвала вибухи в Бєлгороді правом України на самооборону. У РФ образилися

У Франції прокоментували вибухи у Бєлгороді, нагадавши, що агресором є Росія, а Україна діє в порядку самооборони.
Франція прокоментувала удари по Бєлгороду
Під час брифінгу представник МЗС Франції прокоментував обстріл російського міста Бєлгород 30 грудня, який, за словами РФ, здійснила Україна з використанням "касетних снарядів".
Представник МЗС додав, що РФ має можливість “покласти край війні та людським трагедіям, які її супроводжують, за що вона несе повну відповідальність”.
Реакція РФ на слова МЗС Франції
Заступник секретаря російської Ради безпеки та колишній президент РФ Дмитро Медведєв образився на заяву МЗС Франції.
Поплічник Путіна опублікував гнівний допис на своєму Телеграм-каналі, де використав багато нецензурної лексики.
Медведєв стверджує, що росіяни “ніколи не любили французів", тому що вони "типу жабники, воювали з нами", й назвав їх "п-ри".
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-