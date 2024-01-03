Франция назвала взрывы в Белгороде правом Украины на самооборону. В РФ обиделись
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Политика
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Франция назвала взрывы в Белгороде правом Украины на самооборону. В РФ обиделись

Франция
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Источник:  МИД Франции

Во Франции прокомментировали взрывы в Белгороде, напомнив, что агрессором является Россия, а Украина действует в порядке самообороны.

Франция прокомментировала удары по Белгороду

В ходе брифинга представитель МИД Франции прокомментировал обстрел российского города Белгород 30 декабря, который, по словам РФ, совершила Украина с использованием "кассетных снарядов".

Существует государство-агрессор, Россия, осуществляющая стратегию террора путем умышленных ударов по основным объектам гражданской инфраструктуры, нарушая международное гуманитарное право, и действующая в порядке самообороны Украина в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Представитель МИД добавил, что РФ имеет возможность "положить конец войне и сопровождающим ее человеческим трагедиям, за что она несет полную ответственность".

Для этого он должен вывести все свои войска с международно признанной территории Украины. Это необходимое условие для восстановления крепкого мира и сохранения международного порядка, основанного на праве.

Реакция РФ на слова МИД Франции

Заместитель секретаря российского Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев обиделся на заявление МИД Франции.

Приспешник Путина опубликовал гневное сообщение на своем Телеграмм-канале, где использовал много нецензурной лексики.

Медведев утверждает, что россияне "никогда не любили французов", потому что они "типа лягушатники, воевали с нами", и назвал их "п-ры".

И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это право на самооборону. Мразь. Выбл*дки. Уроды, – написал Медведев.

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