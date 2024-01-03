Франция назвала взрывы в Белгороде правом Украины на самооборону. В РФ обиделись

Во Франции прокомментировали взрывы в Белгороде, напомнив, что агрессором является Россия, а Украина действует в порядке самообороны.
Франция прокомментировала удары по Белгороду
В ходе брифинга представитель МИД Франции прокомментировал обстрел российского города Белгород 30 декабря, который, по словам РФ, совершила Украина с использованием "кассетных снарядов".
Представитель МИД добавил, что РФ имеет возможность "положить конец войне и сопровождающим ее человеческим трагедиям, за что она несет полную ответственность".
Реакция РФ на слова МИД Франции
Заместитель секретаря российского Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев обиделся на заявление МИД Франции.
Приспешник Путина опубликовал гневное сообщение на своем Телеграмм-канале, где использовал много нецензурной лексики.
Медведев утверждает, что россияне "никогда не любили французов", потому что они "типа лягушатники, воевали с нами", и назвал их "п-ры".
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