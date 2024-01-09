Макрон назначил самого молодого премьер-министра Франции
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Макрон назначил самого молодого премьер-министра Франции

Габриэль
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Источник:  Le Figaro

9 января официально стало известно, что 34-летний Габриэль Атталь стал самым молодым главой правительства в истории Франции. Это решение принял президент страны Эммануэль Макрон.

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Атталь сменил на посту главы правительства Элизабет Борн, которая 8 января подала в отставку.

Французские журналисты обращают внимание на то, что объявление о назначении стало логической кульминацией десяти дней колебаний и изменений на самом высоком государственном уровне Франции.

В течение всего этого срока лидер государства Эммануэль Макрон демонстрировал нерешительность.

Как удалось узнать СМИ, президент также рассматривал на должность премьер-министра вооруженных сил Себастьена Лекорня, а также экс-министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.

Однако свой выбор Макрон остановил именно на Аттале.

Имея отличный имидж в общественном мнении, Габриэль Атталь безупречно работал с начала учебного года в сентябре. Он отметился рядом популярных решений, таких как запрет ношения абая в школе, проактивная политика против школьного буллинга, конец единой средней школы, эксперименты с формой.

Стоит отметить, что довольно долго Атталя также рассматривали как ключевого претендента на должность мэра Парижа в 2026 или даже на президентский пост в 2027 году.

Согласно данным опроса Le Figaro, треть французов убеждены в том, что именно он является лучшим кандидатом среди действующих французских чиновников на должность премьер-министра.

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8 января Элизабет Борн подала в Елисейский дворец заявление об отставке.

Вместе с ней в отставку уходит весь состав правительства республики.

По словам журналистов, это решение было спровоцировано недовольством населения реформами команды Эммануэля Макрона.

Что важно понимать, 62-летняя Элизабет Борн была назначена на должность главы правительства Франции в мае 2022 года после победы президента на выборах и стала второй женщиной на этом посту в истории страны.

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